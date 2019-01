Näin suuri on yleisin hääbudjetti Suomessa – ja tähän raameissa pysyminen yleensä kaatuu

Suomalaisten keskimääräinen hääbudjetti on tällä hetkellä noin 10 000–15 000 euroa, kertoo OP Media tammikuussa. Summa on kivunnut ylöspäin, ja samalla hääkulttuuri on muuttunut niin, että yhä useammin pari maksaa häänsä itse, ilman vanhempien apua.

Häiden hintalappuun vaikuttaa eniten se, montako vierasta häihin kutsutaan. Nykyään yleinen vierasmäärä on sata henkeä.

Budjetoinnin kompastuskivenä on usein se, ettei suunnitellessa muisteta huomioida pieniä kuluja, kuten hääkutsujen postitusta tai vaatteiden lisäksi ostettavia asusteita. Usein nälkä myös kasvaa syödessä ja viime hetkellä häihin halutaankin panostaa aiottua enemmän.

Häiden suunnittelu kannattaisi kuitenkin aloittaa siitä, että päättää paljonko rahaa on realistisesti käytettävissä, eikä innostu Pinterestin ja Instagramin kuvatulvan äärellä. Toisaalta häistä on tullut monille tilaisuus, johon halutaan panostaa paljon rahaa ja vieraille halutaan tarjota kokonaisvaltaisia elämyksiä ja juhlaa halutaan pidentää varsinaisen hääpäivän ylikin vedellisen päivän illallisella tai seuraavan päivän brunssilla. Yhä useammat haluavat käyttää rahaa myös hääsuunnittelijan palkkaamiseen.