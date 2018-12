Näin valmistuu trendijuoma kombucha – keuruulaispanimo on alan pioneeri Suomessa

Keuruun Kellaripanimon tiimillä on viikoittainen pullotuspäivä. Tämänkertainen tuotantoerä lasketaan muutamassa tunnissa noin 2 400 pulloon, napsautetaan korkit kiinni ja viedään täydet pahvilaatikot varastoon. Muutaman viikon käymisprosessin kokenut kombuchajuoma saa vielä jälkikypsyä pari viikkoa ennen myyntiin lähtöä.

Kun Kellaripanimon yrittäjä Henri Sainio aloitteli kombuchan tekoa Keuruun Ekokylässä vuonna 2013, hän oli Suomessa alan pioneeri. Pikkuhiljaa kasvanut yritys muutti vuonna 2016 isompiin tiloihin Viikinlahden yrityspuistoon, entiselle varuskunta-alueelle. Markkinatilannekin on muuttunut, sillä kilpaan on tullut toinen kotimainen tuottaja ja tuontia ulkomailta.

– Tämä vuosi on eletty markkinoiden murrosta. Aikanaan oli hyvä aloittaa pienenä toimijana, mutta nyt on mietittävä, kannattaisiko resursseja yhdistää jonkin suuremman tahon kanssa – ettei ihan kaikkea tarvitsisi tehdä itse, Sainio pohtii.

– Haluaisimme tuotetta laajemminkin saataville, mutta pelkästään omin voimin emme ehkä pysty paljoa kasvamaan. Pitää olla valpas sen suhteen, josko löytyisi yhteistyökumppani, jolla olisi esimerkiksi jo toimiva verkosto ravintoloihin. Sillä saralla olisi potentiaalia, sillä mietojen, alkoholittomien hyvinvointijuomien kysyntä lisääntyy.

Kellaripanimon liikevaihto oli viime tilikaudella 120 000 euroa. Sainio ynnää sen kasvaneen vuosittain jokseenkin kolmanneksella.

Viime kuukausina keskiarvomyynti on ollut noin 9 500 pulloa. Kellaripanimon kombuchaa on kaupan eri puolilla maata muun muassa Keskon K-kaupoissa ja S-ryhmän kautta vaikkapa Prismoissa. Markkinat ovat Sainion mukaan lähinnä pääkaupunkiseudulla, missä asiakkaina on paljon myös ravintoloita ja kahviloita. Keuruulla lähijuomaa saa Maalaisvakka-suoramyyntiputiikista.

– Markkinointi edellyttää paljon maistatuksien pitämistä ja tiedonjakamista, ja tuotteet tarvitsevat seurantaa vielä senkin jälkeen, kun ne ovat lähteneet meiltä. Katsomme esimerkiksi, että kombucha säilytetään kaupassa asianmukaisesti kylmässä.

Viimeaikaisiksi hyviksi markkinointipaikoiksi Sainio näkee mukanaolon Nordic Business Forumissa sekä pääsyn televisioon Ylen aamuohjelmaan ja kokki Jyrki Sukulan Kuppilat kuntoon -sarjaan.

Kombuchan valmistusprosessi alkaa vihreän ja mustan teen sekoituksen keittämisellä. Jäähtynyt tee siirretään käymissäiliöön, ja siihen lisätään ”sieni” eli hyvänlaatuisten hiivojen ja bakteerien kasvusto. Sen jälkeen on edessä 4–5 viikon käyminen ja jälkikypsytys pulloissa.

– Käymisen loppuvaiheessa tehdään makusekoitukset: vahva inkivääri, sitruuna-inkivääri, berry ja classic. Kaikki on käsityötä, siksi puhutaankin artesaanituotannosta. Jokainen erä on yksilö, jossa on omat nyanssinsa. Juuri se, että on kyse elävästä prosessista, tekee tästä mielenkiintoista, Sainio miettii.

– Johtoajatukseni on, että on mahtava ponnistaa tavallaan paikallistaloudesta omaperäisellä tuotteella ja katsoa, millaisia sosiaalisia ja muita välittömiä vaikutuksia voi saada aikaan. Tärkeää on myös itsen ja toisten työllistäminen mielekkäästi. Tällä hetkellä arkea pyöritetään kolmen hengen voimin, ja lisäksi pullotustiimissä käy 5–6 tekijää.

Sainio kertoo markkinoivansa kombuchaa hyvinvointi- ja seurustelujuomana. Siihen liitettäviin terveysväittämiin kukin saa paneutua omatoimisesti.

– Itse juon kombuchaa 2–3 pulloa päivässä. Minusta se on hyvä ”urheilujuoma”, saan siitä energiaa. Monet käyttävät kombuchaa ruoansulatuksen tueksi, eli se sopii mainiosti myös joulupöytään, hän suosittelee.