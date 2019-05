Näkyvälle paikalle Ysitien varteen alkaa nousta yritystiloja – Jyväskylän Eteläportin alueen rakentaminen pääsee vauhtiin

Jyväskylän Eteläportin alueella alkaa loppukesällä yritystilojen rakentaminen. Keski-Suomen Yrityskiinteistöt Oy tekee alueen kulmaan Ysitien läheisyyteen enimmillään 3 000 neliömetrin laajuisen talon, johon tulee liike- ja tuotantotilaa.

Yrityskiinteistöt on varannut kaupungilta tontin. Kohteen suunnittelu on käynnissä ja kuokka on tarkoitus iskeä maahan heti kesälomien jälkeen.

Yrittäjä Jukka Muilun mukaan talon koko määräytyy kysynnän mukaan. Rakennettava pinta-ala on vähintään 2 000 neliötä. Suunnitellussa kohteessa on vielä vapaana myymälä- ja tuotantotiloja.

– Keskusteluja on käynnissä muutaman toimijan kanssa. Kiinteistöön tulee todennäköisesti teknistä kauppaa, ei vähittäiskauppaa, Muilu kertoo.

Hän pitää Eteläporttia Jyväskylän seudun yhdestä vetovoimaisimmista asuin- ja työpaikka-alueista.

– Eteläinen Jyväskylä tulee kasvamaan merkittävästi. Meillä on ollut todella hyvä kysyntä uusista toimitiloista tälle alueelle.

Rakennus sijoittuu Eteläportissa Kauramäen alueelle, jonne on jo rakennettu katuja ja muuta kunnallistekniikkaa. Alueelle on myös valmistumassa päiväkoti. Asuntojen rakentaminen ei ole vielä päässyt vauhtiin.

Moventaksen tehtaan läheisyyteen kaavoitetaan yritystoiminnalle kaikkiaan 40 hehtaaria, josta 33 hehtaaria on Jyväskylän ja seitsemän hehtaaria Muuramen puolella. Kaavaehdotus on lausuntokierroksella.

– Alue on herättänyt paljon kiinnostusta. Olemme kokoamassa yritysryhmää Eteläporttiin mahdollisesti sijoittuvista yrityksistä, Eteläportin projektipäällikkö Heikki Kinnunen kertoo.

Keski-Suomen Yrityskiinteistöt on rakentanut viime vuosina runsaasti yritystilaa Muurameen ja Jyväskylään. Yritykselle valmistuu Punasillan alueelle Muuramen Autotalon läheisyyteen pian jo kuudes kiinteistö.

Tiloihin sijoittuvat rakennuskonevuokraamo Ajan-Kone Oy, timanttityökaluihin Suomen Timanttituote, hydrauliikan erikoisliike Hydroscand Oy, valomainoksia ja auto- ja liiketilateippauksia tekevä Ledimainos Oy ja ledivalaistuksen maahantuonti- ja asennusyritys Ecoled Oy.

– Kaikki nämä yritykset ovat teollisia yrityksiä, joilla on myyntiä hyvin laajalla alueella. Ne näkevät yritystoimintansa kannalta suurena mahdollisuutena 9-tien vilkkaan liikenteen, josta on merkittävää hyötyä yritysten kasvussa, Muilu sanoo.

Seuraavaksi Yrityskiinteistöt haluaa rakentaa uuden rakennuksen kesällä valmistuvan kiinteistön viereen. Yrityskiinteistöt hakee Muuramen kunnalta asemakaavan muutosta.

Muilun mukaan viime vuosi oli Keski-Suomen Yrityskiinteistöille menestys.

– Olemme pyrkineet löytämään Jyväskylän seudulta yrityksiä, joille toimitilat ovat olleet merkittävänä kasvun ja kehittymisen rajoitteena.

Viime syksynä 60 vuotta täyttänyt perinteikäs koneistamoalan yritys Rummakko Oy muutti uusiin tiloihin Jyväskylän Seppälänkankaalla. Rummakko pystyy nyt kasvattamaan tuotantoaan. Yhtiö olisi valmis palkkaamaan lisää useita ammattitaitoisia koneistajia.

Korjaamoalan yritys Valttori Oy sai taas uutta vauhtia Seppälänkankaalla yrityksen tarpeiden mukaan uudistetusta kiinteistöstä. Valttori sijoittui Kuormaajantiellä rengasliike Euromasterin entisiin tiloihin.