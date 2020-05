NTB: Kiinan valtion omistamasta yhtiöstä Norwegianin suuromistaja

Kiinan valtion omistamasta BOC Aviationista tulee lentoyhtiö Norwegianin suuromistaja, kertoo uutistoimisto NTB. Kiinalaisyhtiö saa lähes 13 prosenttia Norwegianin omistuksesta järjestelyssä, jossa sen leasing-sopimuksia muunnetaan osakkeiksi. Norwegian kertoi asiasta pörssitiedotteessaan.

Velkojen uudelleenjärjestely oli ehtona sille, että Norjan valtio myöntää Norwegianille vajaan kolmen miljardin kruunun eli noin 300 miljoonan euron lainan.

Kiinan valtio on BOC Aviationin taustalla pitkän yritysketjun kautta, kertoi Norwegian pörssitiedotteessaan.

– BOC Aviation on yhtiö, jota kontrolloi Sky Splendor Limited , jota puolestaan kontrolloi Bank of China Group Investment Limited , jota kontrolloi Bank of China Limited , jota kontrolloi Central Huijin Investment Ltd , jota kontrolloi China Investment Corporation , jonka omistaa Kiinan kansantasavalta, yhtiö listasi tiedotteessaan.

Norwegian on muiden lentoyhtiöiden tavoin kärsinyt pahoin koronakriisistä. Aiemmin tässä kuussa yhtiön osakkeenomistajat hyväksyivät pelastussuunnitelman, jonka mukaan 10 miljardin Norjan kruunun edestä yhtiön velkaa muutetaan pääomaksi ja yhtiölle kerätään uutta pääomaa 300–400 miljoonan kruunun edestä.

Toimitusjohtaja Jacob Schrammin mukaan seuraavat kuukaudet ovat yhtiölle edelleen haastavia ja epävarmuus koko alalla on yhä suuri.

Norwegianin uudesta kiinalaisomistajasta kertoi Suomessa ensin Yle.