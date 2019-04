Lähimaksamisen suosio on kasvanut selvästi viime vuosina, kertoo Finanssiala. Suomalaisten säästämistä, luotonkäyttöä ja maksutapoja kartoittavasta kyselystä käy ilmi, että 79 prosenttia kortinhaltijoista on käyttänyt maksukorttinsa lähimaksuominaisuutta.

Kaksi vuotta sitten lähimaksua oli käyttänyt hieman yli puolet. Keväällä 2014 tehdyssä kyselyssä lähimaksua kokeilleita oli vain kaksi prosenttia vastanneista. Tuolloin lähimaksuominaisuus löytyi vain harvoista korteista.

Lähimaksujen suosion odotetaan kasvavan jatkossa entisestään, kun lähimaksuraja nousee tämän kuun aikana 25 eurosta 50 euroon.

Pelot lähimaksujen turvallisuudesta ovat osoittautuneet liioitelluiksi. Alkuaikoina epäiltiin, että varkaat voisivat esimerkiksi tyhjentää ihmisten tilejä kantamalla maksupäätettä mukanaan väentungoksessa.

Finanssialan johtava asiantuntija Kirsi Klepp huomautti tiedotteessa, että lähimaksaminen on sekä kätevää että turvallista. Kun maksu suoritetaan korttia vilauttamalla, ei rosvo pääse urkkimaan tunnuslukua maksajan olan yli.

– Kortin lukuetäisyys on lyhyt. Päätteen on oltava lähes kiinni kortissa, ja kortti on pidettävä hetken aikaa päätteen lähellä. Rahat saadakseen maksupäätteen haltijalla tulee lisäksi olla sopimus korttitapahtumien vastaanottamiseksi ja tili pankissa tapahtumien hyvitystä varten. Pankki tunnistaa asiakkaat ja tietää, kenelle rahat ovat päätyneet, Klepp sanoi.

Lähimaksamiseen liittyviä väärinkäytöksiä ei Finanssialan mukaan ole tullut tietoon sen paremmin Suomessa kuin muualla Euroopassa.