Netflixin toimitusjohtaja Reed Hastings tienaa 31,5 miljoonaa dollaria palkkana ja optio-oikeuksina, kertoo CNN. Netflixin sisällöstä vastaava Ted Sarandos tienaa saman verran. Hastingsin palkka nousee 7 prosentilla viime vuoteen verrattuna, Sarandosin 20 prosentilla.

Netflix on kasvanut kovalla vauhdilla vuoden 2018 aikana ja yhtiö on kertonut, että sillä on 137 miljoonaa asiakasta ympäri maailman.

Pörssiturbulenssista huolimatta Netflixin osakkeiden arvo on noussut 33 prosentilla vuoden 2018 aikana.