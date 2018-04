Netflix takoo rahaa ja panee sitä kiertoon uusissa tuotannoissa

Suoratoistopalvelu Netflixin suosio kasvaa kohisten. Yhtiön mukaan sen tilaajamäärä on vuodessa kasvanut 25 prosenttia. Netflixillä on nyt yhteensä 119 miljoonaa tilaajaa. Niistä liki puolet on Yhdysvalloista.

Yhtiön liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä peräti 3,7 miljardiin dollariin (liki kolmeen miljardiin euroon). Kannattavuuskin oli kovaa tasoa, sillä liikevoittoprosentti nousi kahteentoista, ja yhtiön tulos ensimmäisellä neljänneksellä rahoituserien ja verojen jälkeen oli 290 miljoonaa dollaria (233 miljoonaa euroa).

Hyvän tuloksen takana on tilausmaksujen nostaminen ja voimakas panostaminen uusiin, omiin tuotantoihin. Yhtiö kertoi käyttävänsä tänä vuonna uusiin tuotantoihin peräti kahdeksan miljardia dollaria.

Cannes jää väliin uusien sääntöjen vuoksi

Netflix vetäytyi Cannesin elokuvajuhlilta aikaisemmin tässä kuussa sen jälkeen kun maailman tunnetuimmat elokuvajuhlat lisäsivät uusia pykäliä elokuville, joita ei ole ensin tuotu ranskalaisiin elokuvateattereihin.

Netflixin mukaan päätös vetäytymisestä tehtiin, koska suoratoistopalvelun ranskalaiset katsojat eivät olisi voineet nähdä Cannesissa kilpailevia tuotantoja palvelusta ennen kuin kolmen vuoden kuluttua.

– Emme koskaan tekisi tätä ranskalaisille katsojillemme. Juhlistamme tulevaisuudessa elokuviamme ja elokuvantekijöitämme muilla elokuvajuhlilla ympäri maailmaa, mutta Cannes meidän on jätettävä väliin, yhtiö sanoi tiedotteessaan.

Netflixin menestyneimpiä tuotantoja ovat muun muassa Englannin hovista kertova Crown-sarja ja kolumbialaisesta huumekuninkaasta Pablo Escobarista ammentava Narcos.