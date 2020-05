New Yorkin pörssi aikoo taas avata ovensa meklareille, tosin tiukoin varotoimin

Yhdysvalloissa New Yorkin pörssi aikoo avata pörssisalin ovet meklareille jälleen toukokuun viimeisellä viikolla. Pörssirakennus Wall Streetilla on ollut koronaviruskriisin vuoksi suljettuna maaliskuun puolivälistä lähtien. Kauppaa on käyty etänä.

Välittäjien paluuseen liittyy kuitenkin tiukkoja varotoimia, pörssin johtaja Stacey Cunningham kertoi Wall Street Journalissa.

Rakennukseen päästetään aiempaa vähemmän ihmisiä kerrallaan. Kaikilta odotetaan kasvosuojien käyttöä ja turvavälien noudattamista. Ennen rakennukseen pääsyä tulijoilta mitataan lämpö.

Torstaina pörssi sulkeutui noususuuntaisena kahden tappiopäivän jälkeen. Dow Jones -indeksi nousi 1,6 prosenttia, laajapohjainen S&P 500 puolestaan 1,2 prosenttia. Teollisuuspainotteinen Nasdaq kipusi 0,9 prosenttia.