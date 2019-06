Next Games toppuutteli markkinahumua – Netflix-sarjaan perustuva peli ei välttämättä toteudu

Suomalainen mobiilipeliyhtiö Next Games toppuutteli torstaina edellispäivän julkistuksestaan alkanutta markkinahumua, joka nosti yhtiön osakekurssia rajusti. Yhtiö julkisti keskiviikkona solmineensa yhteistyösopimuksen suoratoistopalvelu Netflixin kanssa Stranger Things -sarjaan perustuvan pelin kehittämisestä.

Jatkotiedotteessaan Next Games korostaa sitä, ettei pelin toteutuminen ole vielä kiveen hakattu, vaikka arvioikin jo pelin julkaisuajankohdaksi vuoden 2020.

– Selvyyden vuoksi yhtiö toteaa, että nyt julkistettu kumppanuus ei vielä takaa pelin julkaisua tai sen tuottoa tulevaisuudessa, jatkotiedotteessa kerrotaan.