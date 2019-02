Next Games vähentää 26 työntekijää yt-neuvottelujen jälkeen – tuotantovaiheeseen edennyt peli jäihin, uusi projekti vireillä

Mobiilipeliyhtiö Next Gamesin yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet, yhtiö tiedottaa. Neuvottelujen seurauksena yhtiön henkilöstömäärää pienennetään 26 työntekijällä kesäkuun loppuun mennessä. Vuoden lopulla heitä oli kaikkiaan 143.

Joitakin työtehtäviä lakkautetaan kokonaan, mutta Next Games kertoo pyrkivänsä palkkaamaan tiettyihin rooleihin avainhenkilöitä vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Lähtemään joutuvia työntekijöitä voi siis olla enemmänkin kuin 26.

Uuden organisaatiorakenteen on tarkoitus parantaa yhtiön suorituskykyä ja tuotekehitysprosessia sekä lyhentää aikaa, joka kuluu uusien tuotteiden tuomiseen markkinoille. Kustannussäästöjen arvioidaan olevan 4–8 miljoonan euron haarukassa vuonna 2019.

– Arvioimme uudelleen myös tuotekehityksessä olevat pelit. Tammikuussa päätimme yhdessä Universal Games and Digital Platformsin kanssa lopettaa yhteistyön tuotantovaiheeseen edenneen pelin kanssa. Samaan aikaan keskityimme enemmän pelien alkuvaiheen konseptualisointiin ja kehitykseen. Olemmekin käynnistäneet uuden peliprojektin, toimitusjohtaja Teemu Huhtanen kertoo tilinpäätöstiedotteessa.

Yhtiön tilinpäätöksen mukaan viime vuoden oikaistu liikevoitto jäi 15 miljoonaa euroa pakkasen puolelle. Liikevaihto kasvoi 3 miljoonalla eurolla 35 miljoonaan euroon vuodentakaisesta.

Next Games on julkaissut muun muassa The Walking Dead: No Man’s Land -pelin.