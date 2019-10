Nikkelin hinnannousu kiritti Terrafamen tulosta, liikevaihto nousi ennätyslukemiin

Valtion kaivos- ja metalliyhtiö Terrafamen liiketulos nousi heinä-syyskuussa 19,6 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 4,7 miljoonaa euroa. Kolmen kuukauden liikevaihto kasvoi noin viidenneksen 102,4 miljoonaan euroon.

Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen kertoo, että nikkelin raju hinnannousu ja hyvänä jatkunut tuotanto nostivat liikevaihdon ennätyslukemiin. Terrafamen liikevaihto laski alkuvuonna vuodentakaisesta, mutta heinä-syyskuun kasvu riittää lähes kompensoimaan laskun.

– Nikkelin dollarimääräinen hinta nousi voimakkaasti heinä-syyskuussa 2019, jolloin keskihinta oli 17,0 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2018 vastaavalla ajanjaksolla ja 26,7 prosenttia korkeampi kuin huhti-kesäkuussa 2019, Lukkaroinen sanoo tiedotteessa.

– Erityisen tyytyväisiä olemme siitä, että liikevaihdon vahvistuminen näkyi myös käyttökatteessa, joka kohosi kolmannella vuosineljänneksellä 29,8 miljoonaan euroon ja oli 29 prosenttia liikevaihdosta. Tämä on erinomainen tulos yksittäiselle vuosineljännekselle.

Terrafame sai lokakuussa valmiiksi vuotuisen strategiaprosessinsa. Lukkaroisen mukaan tavoitteena on olla nikkelintuottajana maailman kustannustehokkaimman neljänneksen joukossa.

– Nyt, kun tuotantomme on vakiintumassa suunnitellulle tasolle, jatkamme määrätietoista ja systemaattista työtä toiminnan tehokkuuden parantamiseksi.

Tehdasrakennukset nousevat

Terrafame päätti viime vuoden syksyllä investoida sähköautojen tarpeisiin suunniteltuun akkukemikaalitehtaaseen, jonka on määrä käynnistyä vuonna 2021. Yhtiön mukaan rakennustekniset työt ovat edenneet hyvin ja ensimmäisten tuotantorakennusten teräs-, kuori- ja kattorakenteiden asentaminen on loppusuoralla. Myös rakennusten sisäpuolisten taloteknisten järjestelmien asentaminen on aloitettu.

– Akkukemikaalitehtaan myötä siirrymme metallien jalostusketjussa eteenpäin erikoiskemikaalien valmistajaksi. Tämä tarkoittaa meille yhtiönä myös uudenlaista asemoitumista akkukemikaalimarkkinoille, Lukkaroinen sanoo.

Akkukemikaalitehtaan tuotannon ympäristölupahakemus on jätetty Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle huhtikuussa.