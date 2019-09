Nokian Renkaat aikoo tuplata myyntinsä Pohjois-Amerikassa – uusi tehdas Tennesseessä aloittaa tuotannon ensi vuonna

Rengasvalmistaja Nokian Renkaat laajentaa tuotantoaan Yhdysvaltoihin ja avaa lokakuun alussa uuden tehtaan Tennesseen osavaltiossa sijaitsevassa Daytonissa. Uuden tehtaan avulla yhtiö pyrkii tuplaamaan myyntinsä Pohjois-Amerikan markkinoilla vuoteen 2023 mennessä.

Tätä ennen Nokian Renkaat on valmistanut renkaita Suomessa ja Venäjällä. Daytonissa on määrä valmistaa neljä miljoonaa rengasta vuodessa. Uusi tehdas vapauttaa Venäjän tehtaan tuotantokapasiteettia muille markkinoille.

– Tehtaan rakennustyöt ovat edenneet hienosti sekä aikataulussa että budjetissa. Aloitamme kaupallisen tuotannon alkuvuodesta, ja tehtaan tuotantokapasiteettia lisätään vähitellen. Tulevaisuudessa toimintaa voidaan laajentaa tarpeen mukaan, sanoi toimitusjohtaja Hille Korhonen tiedotteessa.

Nokian Renkaat päätti Daytonin tehtaan rakentamisesta vuonna 2017. Investointi on arvoltaan noin 360 miljoonaa dollaria (325 miljoonaa euroa) ja se on yhtiön kautta aikojen suurin yksittäinen investointi. Tehdas työllistää noin 400 ihmistä.

Tehdas on pitkälti automatisoitu ja käyttää yhtiön mukaan entistä vähemmän energiaa renkaiden valmistukseen. Osa tehtaan käyttämästä sähköstä tuotetaan aurinkovoimalla.

"Made in USA" on tärkeä myyntivaltti

Nokian Renkaiden Amerikan liiketoiminta-alueen johtaja Mark Earl sanoi, että Nokian Renkailla on mahdollisuuksia Yhdysvaltojen pohjoisosan ja Kanadan talvirengasmarkkinoilla. Etelässä on kysyntää laadukkaille ympärivuotisille renkaille.

Rengasmarkkinat ovat suuret, mutta erittäin kilpaillut. Tuotannon tuominen lähelle markkinoita helpottaa asiakaspalvelua, Nokian Renkaissa uskotaan.

– Pohjois-Amerikan markkinoilla jälleenmyyjille ja loppuasiakkaille on merkitystä sillä, että renkaissa lukee ”Made in USA”, ja niiden suunnittelun takana on vahvaa pohjoismaista osaamista vaihtelevista luonnonolosuhteista, Earl sanoi tiedotteessa.