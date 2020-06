Nordea: Tyypillinen asuntosijoittaja on 46-vuotias mies Uudeltamaalta

Asuntosijoittaminen on voimakkaassa kasvussa, ja erityisesti ensikertalaisten asuntosijoittajien määrä on viime vuosina kasvanut merkittävästi, sanoo Nordea tiedotteessa. Myös sijoitusasuntolainojen koot ja laina-ajat ovat kasvussa. Tyypillinen suomalainen asuntosijoittaja on 46-vuotias mies Uudeltamaalta.

Nordean omille asuntorahoitusneuvojille suunnatun asumisbarometrin mukaan koronakevät ei juurikaan ole muuttanut asuntosijoittajien käyttäytymistä. Lainanottajien joukossa riskitietoisuus on kuitenkin kasvanut.

Keskimääräinen sijoitusasuntolainan koko on 116 000 euroa.

Nordeassa sijoitusasuntolainojen kysyntä kasvoi vuoden ensimmäisellä neljännekselle jopa 40 prosenttia. Myös lainojen koot ovat kasvaneet.