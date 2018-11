Useat pankit ovat liittyneet Asiakastiedon positiivisen luottotiedon järjestelmään, josta yritykset voivat selvittää lainanhakijan kulutusluotot. Tarkoitus on ehkäistä asiakkaiden maksuvaikeuksia ja ylivelkaantumista sekä yritysten luottotappioita.

Asiakastiedon mukaan järjestelmässä ovat jo mukana Aktia Pankki , POP Pankkien keskusluottolaitos Bonum Pankki sekä lähes 40 kuluttajaluottoja myöntävää yritystä. Lisäksi Nordea ja Danske Bank ovat liittymässä.

– Tavoitteemme on vahvistaa luotonannon vastuullisuutta, johon kuuluu luotonhakijan maksukyvyn huolellinen selvittäminen. Tulojen ja maksuhäiriötietojen lisäksi on selvitettävä muutkin positiiviset luottotiedot eli muun muassa hakijan muut lainat, kertoo toimitusjohtaja Jukka Ruuska Asiakastieto Groupista tiedotteessa.

A siakastieto korostaa, että tietoja käytetään ainoastaan kuluttajan suostumuksella maksukyvyn arviointiin kuluttajaluottoa hakiessa. Tietoja välitetään muun muassa siitä, kuinka paljon henkilöllä on lainaa ja eri luottoja järjestelmää käyttävistä yrityksistä. Lisäksi välitetään tietoa esimerkiksi lainanlyhennyksistä ja pitkistä maksuviiveistä.

– Järjestelmää on helppo myöhemmin kehittää kattamaan kuluttajaluottojen lisäksi myös asuntolainat, Ruuska sanoo.

OP ei ole mukana

OP :stä kerrotaan STT:lle, ettei ryhmässä ole tehty päätöksiä Asiakastiedon järjestelmään liittymisestä.

– Suhtaudumme myönteisesti sellaisten keinojen arvioimiseen, joilla voidaan varmistaa luotonhakijan maksukyvyn riittävyyttä ja välttää kotitalouksien ylivelkaantumista, sanoo OP:n pankkitoiminnan tuotteista ja palveluista vastaava johtaja Kaisu Christie.

Positiivinen luottotieto on jo käytössä jossain muodossa useimmissa EU-maissa, muttei Suomessa. Asiaa on kuitenkin pohdittu muun muassa oikeusministeriössä, joka julkisti syksyllä selvityksen positiivisesta luottotietorekisteristä. Jos valtionhallinnon kaavailema rekisteri toteutuu, niin sen on arvioitu olevan käytössä aikaisintaan vuonna 2023.