Nordea kasvatti tulostaan ennakoitua enemmän, "asiakastyytyväisyys kohentunut etenkin Ruotsissa"

Finanssikonserni Nordea kasvatti tulostaan ennakoitua enemmän huhti-kesäkuussa. Liikevoitto nousi 1 328 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 1 010 miljoonaa. Nordean osakekurssi oli tulosjulkistuksen jälkeen yli kahden prosentin nousussa.

Nordean konsernijohtajan Casper von Koskullin mukaan yhtiön kulut ovat pysyneet vuoden toisella neljänneksellä hallinnassa ja pääoman ja luottojen laatu on parantunut.

Von Koskull sanoi tiedotustilaisuudessa, että asiakastyytyväisyys on kohentunut etenkin Ruotsissa, jossa pankkiin on kohdistunut paljon kritiikkiä pääkonttorin siirron takia.

– Ruotsissa asiakastyytyväisyydessä näkyy iso muutos parempaan, muualla trendi on pysynyt vakaana.

Koskullin mukaan pääkonttorin siirto Suomeen ei ole helppo prosessi, mutta se etenee aikataulussa. Pääkonttorin on tarkoitus aloittaa toimintansa Suomessa lokakuun alussa. Samalla Nordea siirtyy osaksi Euroopan pankkiunionia, johon Ruotsi ei kuulu.

– Tämä tuo meille vakautta, ennustettavuutta ja tasavertaiset toimintaedellytykset eurooppalaisten kilpailijoiden kanssa pankin kehittämiseksi, Koskull sanoi.

Nordea on perustellut pääkonttorin siirtoa muun muassa Ruotsin korkeilla vakausmaksuilla. Kotipaikan siirron on arvioitu tuovan konsernille erilaisissa kuluissa noin miljardin euron säästöt.

Koskull tähdentää, että Nordea on sitoutunut pitämään kiinni vahvasta pääomarakenteestaan myös jatkossa. Nordean ydinvakavaraisuusaste jatkoi kasvuaan ja ylsi huhti-kesäkuussa 19,9 prosenttiin.

Suomen Finanssivalvonta asetti Nordealle kesäkuun lopulla uuden kansallisen pääomavaatimuksen eli niin sanotun järjestelmäriskipuskurin, joka on kolme prosenttia suhteessa pankin riskipainotettuihin saamisiin. Puskurivaatimus tulee voimaan Nordean pääkonttorin muuton jälkeen. Ruotsissa Nordealta on vaadittu vastaavaa puskuria, mutta siihen päälle on asetettu vielä kahden prosentin lisäpuskuri.

Marginaaleissa korotuspaineita

Nordean henkilöasiakkaille annettujen luottojen marginaaleihin ja säästämiseen liittyviin palkkiotuottoihin kohdistuu von Koskullin mukaan edelleen paineita. Konsernijohtajan mukaan tämä koskee etenkin Ruotsissa myönnettäviä asuntolainoja.

– Vaikka odotamme alkuvuoden hitaan kasvun jälkeen melko maltillista kasvua myös vuoden loppupuolella, tuotot eivät todennäköisesti yllä tänä vuonna samalle tasolle kuin vuonna 2017, pankki perustelee tiedotteessaan.

Tämän vuoden tuloksen odotetaan kuitenkin olevan suurempi kuin edellisvuonna. Luottotappioiden ennakoidaan jäävän lähitulevaisuudessa pitkän aikavälin keskiarvon alapuolelle.

Fortumin tulos koheni reippaasti

Energiayhtiö Fortumin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi huhti-kesäkuussa 153 miljoonaan euroon, kun se vuosi sitten oli 109 miljoonaa. Liikevaihto kasvoi 16 prosenttia 1 087 miljoonaan euroon.

Fortumin tulosta veti ylöspäin muun muassa markkinahintojen nousu.

Vuosineljänneksen tärkeä virstanpylväs Fortumille oli Uniper-oston loppuunsaattaminen. Fortum sai kesäkuun lopulla päätökseen järjestelyt, joiden seurauksena siitä tuli saksalaisyhtiön suurin osakkeenomistaja.

Atrian tulosta painoivat Ruotsin markkina ja kohonneet hinnat

Atrian oikaistu liikevoitto pieneni huhti-kesäkuussa 5,4 miljoonaan euroon, kun tulos vuotta aiemmin oli 10 miljoonaa euroa. Konsernin mukaan liikevoittoa painoi muun muassa Ruotsin markkinoiden heikko tulos sekä kohonneet kustannukset, jotka heijastuivat Ruotsin lisäksi Suomeen ja Venäjän markkinaan.

Konsernin huhti-kesäkuun liikevaihto oli 359,1 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli 368,4 miljoonaa euroa. Atria arvioi koko vuoden liikevaihdon pysyttelevän edellisvuoden tasolla mutta liikevoiton jäävän edellisvuotta alhaisemmaksi.