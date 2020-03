Nordean talousennuste: Koronavirus vie Suomen taantumaan – talous supistuu 0,5 prosenttia

Nordean uusi talousennuste povaa Suomen talouskasvun painuvan pakkaselle tänä vuonna.

Koronaviruksen leviämisestä johtuen Nordea odottaa uudessa talousennusteessaan Suomen talouden supistuvan tänä vuonna 0,5 prosenttia. Koronavirus uhkaa etenkin yksityistä kulutusta.

– Taantumassa ollaan todennäköisesti jo nyt, ja taloudessa nähdään ennusteessamme pohjat kuluvan vuoden toisella neljänneksellä, toteaa ekonomisti Sanna Kurronen tiedotteessa.

Pankin mukaan Suomen talous oli heikossa kunnossa jo ennen koronaviruksen tuloa. Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä talous supistui 0,7 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna.

Epidemian vaikutukset osuvat eniten palvelualoille

Nordean pääekonomisti Tuuli Koivun mukaan Kiinan kokemuksia voidaan käyttää apuna, kun arvioidaan koronaviruksen vaikutuksia talouteen maailmalla. Vaikka Kiinan arvioidaan pystyneen ripein toimin katkomaan kriisin pahimmat alasuuntaiset kierteet ja toipumisen odotetaan olevan nopeaa, maan talouskasvu jää tänä vuonna 4–5 prosenttiin eli selvästi aiemmin arvioidun 6 prosentin alle.

– On syytä olettaa, että vaikutus muissa viruksen tartuttamissa maissa on samaa mittaluokkaa. Se tarkoittaa, että euroalue on todennäköisesti jo nyt taantumassa. Epidemian suorat negatiiviset vaikutukset ovat osuneet eniten palvelualoille kuten matkailuun, kun kuluttajat ovat muuttaneet käyttäytymistään, Koivu sanoo.

Sijoittajien kannattaa kuitenkin pysyä kylmäpäisinä, pankki neuvoo.

– Sijoittajien kannattaa pitää pää kylmänä markkinoiden myrskyn keskellä. Kurssien heiluessa suuntaan ja toiseen suurten salkkumuutosten tekeminen on usein tuottojen kannalta tuhoisaa, sanoo Nordean päästrategi Antti Saari tiedotteessa.

Markkinat hakevat Saaren mukaan suuntaansa vielä jonkin aikaa, kunnes tilanne alkaa olla lähempänä selkiytymistä.

Koronnousua ei näköpiirissä euroalueella

Korkomarkkinoilla on vajottu täysin ennennäkemättömille tasoille, kun keskuspankkien odotetaan jälleen kerran rientävän apuun.

Euroalueella korot ovat painuneet entistä syvemmälle pakkaselle, ja markkinoilla hinnoitellaan negatiivisten korkojen jatkuvan ikuisesti – tai ainakin seuraavat 50 vuotta. Keskuspankkien elvytystoimet ovat vasta alussa, ja EKP kertoo oman vastineensa tänään.

Lentoyhtiöiden ruumiita tulossa

Lentoyhtiöiden keskuudessa tullaan varmasti näkemään ruumiita presidentti Trumpin kiellon vuoksi, arvioi analyysiyhtiö Inderesin pääanalyytikko Sauli Vilén.

Hänen mukaansa koronaviruksen aiheuttama tilanne on katastrofaalinen lentoyhtiöille. Suomen lähialueilla Norwegian on selkeimmin heikossa tilanteessa. Sen sijaan Finnairin tilanne on parempi.

– Finnair lähtee hankalaan tilanteeseen hyvistä asemista, sillä heidän tuloksensa on terveellä tasolla ja myös tase on hyvässä kunnossa. Heidän tilanteensa on suhteellisesti hyvä moniin muihin lentoyhtiöihin verrattuna, Vilén sanoo.

Hänen mukaansa tilanne on erittäin poikkeuksellinen ja lentoyhtiöistä riippumaton, kun kysyntä romahtaa totaalisesti. On hyvin mahdollista, että lentoyhtiöille myönnetään tukia romahduksesta selviämiseksi.

Tilannetta vaikeuttaa se, että Euroopan ja Yhdysvaltain välinen lentoliikenne on vilkasta. Useille yhtiöille Atlantin ylittäviltä lennoilta kertyvä liikevaihto on erittäin merkittävässä osassa niiden liiketoimintaa.

Trumpin päätös kieltää eurooppalaisten tulon Yhdysvaltoihin kestää perjantaista alkaen 30 päivää. Kielto saattaa jatkua sen jälkeenkin koronavirustilanteesta riippuen.