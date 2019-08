Norjalainen sijoittaja Petter Stordalen ostaa Kämp-hotellin ja muita Helsingin luksushotelleja

Luksushotellikonserni Kämp Collection Hotels on myyty norjalaisen sijoittajan Petter Stordalenin omistamalle Nordic Choice Hospitality Groupille .

Kämp Collection Hotelsin tunnetuin hotelli on vuonna 1887 perustettu Hotelli Kämp Helsingin ydinkeskustassa. Konsernin hotelleihin kuuluvat Kämpin lisäksi muun muassa Bulevardilla sijaitseva design-hotelli Klaus K sekä neljä GLO-hotellia. Kaikkiaan konsernilla on kymmenen hotellia ja 17 ravintolaa. Yhdestoista hotelli valmistuu Espoon Keilaniemenrantaan vuonna 2023.

Kämp Collection Hotelsin kaikki yli 600 työntekijää jatkavat vanhoina työntekijöinä yrityskaupan jälkeen.

– Kämp Collection Hotelsin osto on merkkipaalu sekä yhtiölle että itselleni, ja yksi tärkeimmistä kaupoista, jonka olen tehnyt hotellialalla, Stordalen sanoo Nordic Choicen tiedotteessa.

Stordalen kuvailee Suomea ja Helsinkiä erittäin potentiaalisiksi matkakohteiksi ja sanoo markkinan kasvavan tasaisesti.

– Haluamme varmistaa, että hotellien laadukkaan toiminnan kehitystyö jatkuu ja asiakaskokemuksen korkea taso jatkaa nousemistaan yhä korkeammalle, Stordalen sanoi Kämp Collection Hotelsin tiedotteessa.

Norjalaislehti Dagens Näringslivin mukaan kauppahinta on yli miljardi Norjan kruunua eli yli sata miljoonaa euroa. Kämp Collection Hotelsin enemmistön ovat aiemmin omistaneet sijoitusyhtiö CapManin hallinnoimat rahastot.

Kauppa vaatii vielä kilpailuviranomaisen hyväksynnän. Dagens Näringslivin mukaan Suomen kilpailuviranomaisen päätöstä odotetaan syksyn aikana.

Stordalenin omistama ja perustama Nordic Choice on pohjoismainen hotelliketju, joka tunnetaan Suomessa muun muassa Clarion-hotelleista. Kaikkiaan Nordic Choicella on 195 hotellia Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Työntekijöitä on noin 16 500.