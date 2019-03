Norwegian justeeraa toimintaansa, mutta Suomi pysyy tärkeänä

Lentoyhtiö Norwegian vakuuttaa pitävänsä Helsinkiä ja Suomea edelleen keskeisenä osana reittiverkostoaan. Yhtiön johdon viesti on, että Norwegian ei ole lähdössä Suomesta minnekään. Norwegianin strategisesta kehityksestä vastaava varatoimitusjohtaja Tore Östby pitää yhtiön asemaa Suomessa varsin hyvänä ja huomauttaa brändin vahvistuvan jatkuvasti.

Yhtiöllä on Helsingistä 40 suoraa reittiä pääasiassa joko muualle Suomeen tai Eurooppaan.

– Olemme raikas vaihtoehto, jolla on uudet lentokoneet ja laaja reittivalikoima, hän kehaisee STT:n haastattelussa.

Östby ei ota täsmällisesti kantaa Norwegianin reitteihin Suomessa tai muuallakaan, mutta toteaa, että mitään välttämätöntä reittien vähentämistarvetta Suomessa hän ei näe. On mahdollista, että tarjontaa jopa kasvatetaan tulevaisuudessa.

Kunnon työkalut tarpeen

Miksi kysymys Norwegianin reiteistä on ylipäätään kiinnostava? Yhtiön taloustilanteesta on uutisoitu etenkin viime kuukausina taajaan. Yritys on raskaasti velkainen, ja se on kasvanut tavattoman aggressiivisesti. Siksi sen tulevaisuuden näkymiä on pidetty epävarmoina.

Analyysiyhtiö Inderesin analyytikko Antti Viljakainen näkee Norwegianilla suuria haasteita.

– Jotta saavat taloudellisen asemansa kestävälle pohjalle, vaatii se ihan valtavia uudelleenjärjestelyitä sekä strategian että kustannusrakenteen että taseen puolesta. Eli ei tuosta ulos luovita ihan kevyellä työkalupakilla.

Lentoalan asiantuntijan, konsultointi- ja suunnitteluyhtiö WSP Finlandin johtajan, professori Jorma Mäntysen mukaan Norwegianilla on edessään "tavattoman kova urakka".

Norwegian onkin julkistanut mittavan säästöohjelman, joka sisältää muun muassa "reittien optimointia". Varatoimitusjohtaja Östby huomauttaa, että kyse ei niinkään ole reittien vähentämisestä, vaan markkinatilanteen tarkasta seuraamisesta ja reittien hienosäädöstä kysynnän mukaisesti.

Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi aikataulumuutoksia tai vuorojen harventamista, mutta myös sitä, että yksittäisten reittien kannattavuutta tarkastellaan jatkuvasti ja tarvittaessa kohde vedetään pois.

Pitkien lentojen kulut

Etenkin laajentaminen kaukoreiteille on aiheuttanut Norwegianille kasvukipuja. Halpalentokonsepti ei istu pitkille matkoille yhtä hyvin kuin Euroopan lyhyille lennoille. Pitkiltä reiteiltä ei yksinkertaisesti irroteta tehoja helposti.

Lentokone tuottaa vain kun se on ilmassa, ja silloinkin sen pitää olla mahdollisimman täynnä. Samalla kustannukset painetaan niin alas kuin mahdollista.

Kaukolennoilla polttoaineen osuus kuluista on suurempi kuin lyhyillä reiteillä. Myös henkilöstökulut kasvavat, sillä lentäjien ja matkustamohenkilökunnan yöpymiset maksavat. Euroopan reiteillä he palaavat illaksi kotiin, kun taas kaukokohteessa joudutaan pitämään tuplamiehityksiä.

Euroopassa monissa kaupungeissa on kakkoskenttiä, jotka perivät pienempiä maksuja kuin päälentokentät. Muualla näin ei välttämättä ole.

Kaikesta tästä huolimatta Östby luottaa yhtiön pitkien lentojen strategiaan.

– Näemme edessämme paljon uusia liiketoimintamahdollisuuksia, ja yksi niistä on Latinalainen Amerikka.

Konultointi- ja suunnitteluyhtiö WSP:n Mäntysen mukaan yleisesti on arvioitu, etteivät halpalentoyhtiöt menestyisi kaukoliikenteessä.

– Norwegian lähti haastamaan tätä. Aika näyttää, todistaako se tämän teorian vääräksi.

K

oneongelmista toiseen

Östby ei malta olla vertaamatta Norwegianin modernia laivastoa kilpailijoihin. Hän arvioi, että varsin monen muun eurooppalaisen ja tämän myötä myös pohjoismaisen yhtiön – eli esimerkiksi Finnairin ja SAS :n – kalustolla alkaa olla uusimispaineita. Yhtiön laivastossa on nyt 165 konetta, kertoo Östby.

Norwegian onkin huolehtinut oman kalustonsa uusimisesta jopa siihen mittaan, että osana parinsadan miljoonan euron säästökuuria lähes uudenkarheita koneita joudutaan nyt myymään.

Yhtiö on yhdysvaltalaisvalmistaja Boeingin merkittävä asiakas, mutta ongelmilta se ei ole välttynyt. Boeingin Dreamliner-koneeseen kohdistuneet unelmat muuttuivat painajaiseksi, kun Rolls Roycen moottoriongelmat seisottivat koneita maassa ylimääräisten huoltojen ajan, ja korvaavia koneita jouduttiin järjestämään tilalle.

Boeingin 737 Max 8 -koneet puolestaan ovat lentokiellossa nyt kun selvitetään kahden tuhoisan onnettomuuden syitä, päivitetään koneiden korkeudensäätöohjelmistoa ja koulutetaan lentäjiä oikeisiin toimiin.

Östby kehuu silti konevalmistajaa ja kertoo Norwegianin olevan hyvin tyytyväinen Boeing-kalustoonsa. Mahdollisista Max-koneiden seisottamisten korvauksista hän ei vielä halua puhua. Yhtiön toimitusjohtaja Björn Kjos on tosin todennut julkisuuteen, että lasku on luvassa perästäpäin.

Itsenäisenä vai yhdessä?

Norwegian on identiteetiltään itsenäinen yhtiö, mutta sen ympärillä on liikkunut kosijoita, joka on ollut imartelevaa, kuten Östby asian ilmaisee.

Yksi kosijoista, brittiläis-espanjalainen International Airlines Group tosin antoi lopulta eri vaiheiden jälkeen itse itselleen rukkaset ja perui alkuvuodesta ostoaikeensa.

– Olemme pörssiyhtiö, joten jos joku ostaa osakkeitamme ja lähestyy meitä, tulee hallituksemme arvioida tilannetta. Meillä ei kuitenkaan ole mielipidettä siitä, sovimmeko me yhteen toisten kanssa, Östby sanoo.

Mäntynen huomauttaa, että sulautuminen toiseen yhtiöön ehkä auttaisi.

– Jos he löytävät hyvän ostajan, se voi olla yksi pelastusrengas päästä isompien siipien suojaan.

– Ja sitten on se viimeinen vaihtoehto, joka ei tällä alalla ole mitenkään tavatonta, että tehdään konkurssi. En sano sitä Norwegianista, mutta yleisellä tasolla en pidä mitään vaihtoehtona mahdottomana millekään yhtiölle, Mäntynen toteaa.