Norwegianin pomo rauhoittelee: Lentoyhtiö ei ole menossa nurin

Talousvaikeuksiin ajautuneen halpalentoyhtiö Norwegianin suuromistaja ja toimitusjohtaja Björn Kjos rauhoittelee asiakkaita ja vakuuttaa, ettei yhtiö ole vaikeuksien takia menossa nurin. Kjos lupailee uutistoimisto TT:n haastattelussa, että yhtiön tämän vuoden tulos nousee voitolliseksi.

Yhtiö on panemassa toimeen parinsadan miljoonan euron arvoista säästöohjelmaa ja aikoo karsia reittiverkostoaan, keskittyäkseen paremmin kannattaviin reitteihin.

Norwegianin raju laajentumisvauhti on kuitenkin heikentänyt yhtiön vakavaraisuutta niin pahasti, että esimerkiksi Wall Street Journal on jo alkanut ennakoida vararikon riskiä. Kilpailija Ryanairin toimitusjohtaja Michael O'Leary on päässyt toistamaan vanhan ennusteensa Norwegianin lähestyvästä lopusta.

Kjos ei kilpailijan ennustuksista piittaa.

– Sitä hän on toistellut jo ainakin 16 vuotta, Kjos sanoo.

Norwegianin tulos rysähti viime vuonna tappiolle muun muassa Dreamliner-koneiden moottoriongelmien takia. Yhtiö oli myös arvioinut polttoainekustannusten kehityksen väärin ja kärsi satojen miljoonien eurojen tappioita epäonnistuneesta suojauksesta.

Kjos vakuuttaa, ettei yhtiö vaikeuksista huolimatta ole kaatumassa ja että asiakkaat voivat rauhallisin mielin ostaa lentolippuja.

Ilmastoaktivistien vaatimukset lentämisen lopettamisesta Kjos torjuu ja perustelee, että Norwegianin modernit lentokoneet tuottavat pienempiä päästöjä kuin monet vanhemmat mallit.

– Uusien koneiden hiilidioksidipäästöt ovat 70 prosenttia pienemmät kuin vanhempien yhä käytössä olevien. Jos kaikki käyttäisivät uusia koneita, voisi lentoliikenteen päästöt puolittaa, Kjos visioi.

Myynti toistaiseksi jäissä

Kjos sanoo haastattelussa, että jos sopiva ja yhtiön etujen mukainen ostaja löytyy, on yhtiö kaupan.

– Kaikki pörssiin listatut yhtiöt ovat myytävänä.

Kjos, hänen veljensä Tore Kjos ja hallituksen puheenjohtaja Björn Kise omistavat holdingyhtiö HBK Investin kautta reilun neljänneksen lentoyhtiöstä.

Yhtiöllä on Kjosin mukaan ollut monia ostajaehdokkaita. British Airwaysin omistava IAG ilmoitti tammikuussa luopuvansa ostohankkeestaan, mutta Kjosin mukaan kosijoita on ollut muitakin. Toistaiseksi kaupantekoyritykset ovat kuitenkin jäissä. Yhtiö on vakauttamassa talouttaan ja hankkimassa noin 300 miljoonaa euroa uutta pääomaa osakeannilla.

Norwegianin pörssikurssi heijastaa yhtiön vaikeuksia ja on laskenut vajaaseen 100 Norjan kruunuun, alimmilleen sitten vuoden 2012. Vielä viime vuoden alkupuolella kauppaa käytiin yli 300 kruunun vaiheilla.