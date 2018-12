Nuori jyväskyläläisyrittäjä istahti sattumalta Nokian tuotevastaavan viereen junassa – Tästä alkoi 100 miljoonan euron yrityskauppaan päättynyt menestystarina

– Vieläkö tätä sanotaan Pähviöksi? Niko Frilander kysyy Jyväskylän yliopiston kahvion työntekijältä, joka näyttää hämmästyneeltä.

– Ai ei? Meistä se oli hyvä nimi tälle: päärakennus plus kahvio, Frilander selittää.

Hän ehdotti tapaamispaikaksi Pähviötä siksi, että siellä sai alkunsa jyväskyläläinen yritys nimeltä Idean. Kaverinelikko keksi sen istuskellessaan kahvion nurkkapöydässä vuonna 1999.

Nelikkoon kuului kolme opettajaopiskelijaa Frilander, Risto Lähdesmäki ja Mikko-Pekka Hanski sekä insinööriopiskelija Markus Kallio. Liikeideana oli tutkia, miten ihmiset käyttävät digitaalisia palveluita, esimerkiksi televisiovalikoita.

Viime vuonna tuosta ideasta laajentunut yritys myytiin kansainväliselle it-jätti Capgeminille. Kauppahinta oli arvioiden mukaan noin 100 miljoonaa euroa.

Sitä ennen oli tapahtunut kuitenkin paljon: konkurssiuhkia, yrittäjien itse takaamia lainoja, laajentuminen ympäri maailmaa, American Idol -tähden laulama Idean-hymni, firman bileistä tuttu yhteinen rapkoreografia...

Tarinaa ovat vauhdittaneet myös kaksi tärkeää sattumaa.

Ensimmäinen onnekas sattumus tapahtui vuosituhannen vaihteessa. Elettiin aikaa, jolloin kännykät yleistyivät, ja nuori jyväskyläläisnelikko tiesi, että Nokia voisi olla heille tärkeä asiakas. Koska rahaa ei ollut hupuloitavaksi, ideanilaisilla oli tapana matkustaa kakkosluokassa. Kerran juna oli kuitenkin niin täynnä, että Mikko-Pekka Hanskin oli pakko ostaa ykkösluokan lippu.

Viereen sattui istahtamaan Nokian tuoteomistaja, joka oli vastuussa uudenlaisten palveluiden kehittämisestä. Matka kului rupatellessa.

– Paljastui, että hänellä oli ongelma, johon meillä oli ratkaisu. Syntyi projekti, josta saimme ensimmäisen merkittävän tilauksen Nokialta, Frilander kertoo.

Siitä alkoi Suomen valloitus.

Toinen onnekas sattumus kävi vuonna 2013.

Lähdesmäki oli jo jonkin aikaa työskennellyt Kaliforniassa, Yhdysvalloissa työviisumilla. Ehtoihin kuului, että kolmen kuukauden välein oli käytävä maan rajojen ulkopuolella. Sen vuoksi Lähdesmäki oli käymässä Kanadassa, missä hän tapasi teknologiamahti IBM:n design-vastaavan.

– Heille syntyi niin hyvä yhteys, että tuon tapaamisen ansiosta pääsimme mukaan IBM:n design-uudistuksen tarjouskilpailuun. Lopulta voitimme sen, vaikka kaikki muut olivat paljon meitä isompia yrityksiä, Frilander kertoo.

Viimeistään siitä alkoi Amerikan valloitus.

Tällä hetkellä Ideanin käyttöliittymä- ja käytettävyysosaaminen näkyy ja tuntuu monissa tutuissa sovelluksissa ja tuotteissa. Yksi tavalliselle suomalaiselle tutuimmista on S-ryhmän mobiilisovellus. Idean on tehnyt vuosien varrella yhteistyötä myös muun muassa Samsungin, Huawein, Koneen, UPM:n, ABB:n ja Telian kanssa.

Vaikka yhteistyöyritykset ovat alojensa jättejä, Ideanin nimi on monelle kuluttajalle tuntematon. Design-yhtiön nimi ei näy sovelluksissa ja käyttöliittymissä, vaikka se on ollut niitä kehittämässä.

– Meidän ydinjuttumme ei ole näkyminen vaan tekeminen, Frilander sanoo.

Ideanin liiketoiminta alkoi käytettävyystutkimuksista. He kokosivat insinöörejä, psykologeja, pedagogeja ja graafikoita miettimään, miten ihmiset käyttävät digitaalisia alustoja. Vähitellen liiketoiminta laajeni käyttöliittymien suunnitteluun ja toteutukseen.

Tällä hetkellä Ideanilla on toimipisteitä Helsingissä, Tampereella, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Norjassa ja Yhdysvalloissa. Työntekijöitä on nelisensataa. Jos kaikki menee suunnitellusti, ensi vuoden aikana toimipisteitä tulee 5–10 lisää ja työntekijämäärä jopa tuplaantuu.

– Sitten alkaisimme olla jo globaalisti aika iso toimija, Frilander sanoo.

Suoraviivaista nousukiitoa tarina ei ole ollut. Esimerkiksi viime vuonna, heti Capgeminiin fuusioiduttuaan Idean teki tuntuvat tappiot.

– Olemme panostaneet intensiivisesti yhteisen kulttuurin oppimiseen ja suoralle asiakastyölle on jäänyt vähemmän aikaa, Frilander sanoo.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Idean on ollut taloudellisesti tiukilla. Frilanderin mukaan yritys on käynyt kahdet yt-neuvottelut ja ollut konkurssin partaalla ainakin kaksi kertaa.

– Silloin me yrittäjät olemme itse omilla asunnoillamme taanneet lainat, joilla on saatu työntekijöiden palkat maksettua.

Vaikeina hetkinä yrittäjiä on kannatellut pitkä yhteinen historia. Se alkoi musiikkihommista 1990-luvulla.

– Meillä ei ollut varsinaista bändiä, mutta olimme mukana kiertueella, jolla markkinoitiin yliopistoa. Soitimme siellä eri kokoonpanoissa bilemusiikkia. Samalla tutustuimme ja syntyi keskinäinen luottamuksen ja sitoutumisen fiilis, joka on meille kaikille tosi tärkeä.

Kaikki neljä perustajaosakasta harrastavat edelleen musiikkia tahoillaan: Lähdesmäki Piilaaksossa, Kallio ja Hanski Helsingissä, Frilander Jyväskylässä. Samoilla paikkakunnilla he myös työskentelevät Ideanille.

Koko Ideanin yritysdynamiikka palautuu Frilanderin mielestä bändiin.

– Ne ovat samanlaisia luottamusyhteisöjä, joissa jokaisella on oma rooli.

Musiikki on suuressa roolissa myös firman bileissä – ja niitä riittää ympäri maailman. Joulukuun alussa Ideanin verkkosivuilla oli avoin kutsu firman pikkujouluihin Helsinkiin. ”Jos haluat mukaan, jätä yhteystietosi ja kerro itsestäsi”, siinä kehotettiin.

– Haluamme olla avoimia uusille ihmisille ja tapaamisille, Frilander perustelee.

Vuosien varrella yritys on kehitellyt jopa oman rap-kappaleen, jossa tylytetään kieli poskessa, että elämä on liian lyhyt huonoihin käyttäjäkokemuksiin.

– UX Rapiin on kehitetty firman yhteinen koreografia, jonka opetamme aina bileissä uusille yhteistyökumppaneille, Frilander hekottaa.

UX Rap

Ja sitten oli vielä yhteistyö American Idol -tähden kanssa. Kun Idean muutama vuosi sitten oli avaamassa toimistoa Los Angelesiin, se halusi markkinointiin uutta puhtia. Lähdesmäki sai idean, että yrityksen arvot ja ajatusmaailma pitäisi tiivistää lauluun, jossa olisi aineksia hitiksi. Yrittäjistä oli jo pidempään tuntunut siltä, että Ideanin toimintakulttuuria oli vaikea pukea sanoiksi – ehkä musiikki voisi tulkata?

Jälleen oli onnea matkassa, kun verkostojen ja sattumusten kautta mukaan saatiin American Idol -laulukilpailussa kolmanneksi vuonna 2012 tullut Joshua Ledet.

Joshua Ledet

Nyt Love Can Do -kappaletta on esitetty Ledetin keikoilla ja Ideanin omissa tilaisuuksissa.

Siinä lauletaan vapaasti suomennettuna näin:

”Ensimmäisestä hengenvedosta 27 000 päivään. Sanotaan, että siinä on kaikki, mitä meillä on. Ethän heitä elämääsi hukkaan? Se on liian kaunis tuhlattavaksi.”