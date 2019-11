Nuorison suosiman TikTok-videosovellusta epäillään vakoilutietojen lähettämisestä Kiinaan

Yhdysvaltain hallinto on alkanut tutkia kiinalaisomisteista TikTok-videosovellusta, kertoi New York Times perjantaina.

Tutkinnan on määrä selvittää, onko sovellus lähettänyt tietoja Kiinaan, kertoo lehti nimettömiin lähteisiin viitaten. Yhdysvaltalaissenaattorit ovat vaatineet selvitystä sovelluksesta jo viime kuussa.

TikTok on erityisesti nuorison suosima sovellus, jolla on arviolta 500 miljoonaa käyttäjää ympäri maailman. Sovelluksessa käyttäjät voivat jakaa itsetehtyjä videoita, joilla käyttäjät tavallisesti huulisynkkaavat taustalla soivan kappaleen tahtiin.

Tutkintaa johtaa ulkomaalaisomistuksia Yhdysvalloissa tarkasteleva CFIUS-komitea. Selvityksen aikana on mahdollisesti määrä tutkia toissa vuonna tehtyä hankintaa. Tuolloin TikTokin omistava kiinalaislähtöinen ByteDance -yritys osti nuorten suosiossa olleen Musical.ly-nimellä toimineen sovelluksen.

Demokraattien senaattori Chuck Schumer ja republikaanisenaattori Tom Cotton kertoivat viime viikolla, että Bytedancea voitaisiin mahdollisesti pakottaa jakamaan käyttäjätietoja kiinalaisille tiedusteluelimille.

– Koska TikTokilla on jo pelkästään Yhdysvalloissa yli 110 miljoonaa latausta, on se vastavakoilu-uhka, jota emme voi jättää huomiotta, senaattorit kertoivat kirjeessä, jonka he olivat osoittaneet Kansallisen tiedustelun johtajalle Joseph Maguirelle.

Senaattorit myös varoittivat, että sovelluksen avulla voitaisiin mahdollisesti vaikuttaa äänestäjiin ensi vuoden presidentinvaaleissa.

TikTok etäännyttää itseään Kiinasta

Republikaanisenaattori Marco Rubio oli mielissään uutisesta. Hän kertoi Twitterissä pyytäneensä jo viime kuussa Yhdysvaltain valtiovarainministeriöltä, että CFIUS alkaisi tutkia TikTokia.

– Koska mikä tahansa Kiinassa olevan yrityksen omistama alusta, joka kerää valtavia määriä dataa yhdysvaltalaisista, on potentiaalisesti vakava uhka meidän maallemme, Rubio kertoi tviitissä.

TikTok ei suostunut kommentoimaan mahdollisia sääntelytoimia uutisoimisto AFP:lle. Sen sijaan TikTokin suunnalta vakuuteltiin AFP:lle, että yrityksen korkein prioriteetti on sen käyttäjien ja yhdysvaltalaisten sääntelijöiden luottamuksen ansaitseminen.

Viime viikolla TikTok pyrki tekemään jonkinasteista pesäeroa Kiinasta.

– Meihin ei vaikuta yksikään ulkomainen hallinto, mukaan lukien Kiinan hallinto, TikTokilta kerrottiin.

Yrityksen tietokeskukset sijaitsevat Kiinan ulkopuolella, eikä sovelluksen data ole yrityksen mukaan Kiinan lakien alaisuudessa.

CFIUS-arviointeja koordinoiva Yhdysvaltain valtiovarainministeriö kertoi, ettei se voi kommentoida sitä, onko tutkinta tekeillä vaiko ei. Ministeriön edustajan mukaan laki estää CFIUS:n tietojen julkistamisen.