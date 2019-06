Nyt Lutakossa pääsee yöpymään sataneliöiseen kahden kerroksen sviittiin – Paviljonki-hotellin 40 uutta huonetta valmistuivat

Solo Sokos Hotel Paviljongin viime elokuussa aloitettu laajennus on valmistunut. Jyväskyläläisen hotellin 40 uutta huonetta saadaan käyttöön perjantaina 14.6.2019 alkaen. Laajennusosa avataan kaksi viikkoa ennakoitua aikaisemmin.

Uusia huoneita valmistui kolmeen eri huoneluokkaan: Solo Up, Supreme ja kaksi 100-neliöistä kahden kerroksen saunallista sviittiä, joiden kattoterasseilta avautuvat Jyväskylän kaupunki- ja järvinäkymät.

Hotellinjohtaja Hannu Nirkkosen mukaan sviitin vuorokausihinta vaihtelee, mutta normaalihinta on 500 euron tuntumassa. Suurten tapahtumien, kuten MM-rallin aikana hintataso on korkeampi. Nirkkosen mukaan molemmat uudet sviitit on jo varattu koko rallin ajaksi, kuten muutoinkin lähes koko hotellin huoneet.

Uudet huoneet edustavat skandinaavista tyyliä, joiden suunnittelussa on Osuuskauppa Keskimaan mukaan huomioitu erityisesti kestävyys, luonnollisuus ja ekologisuus.

Huoneiden sisustuksesta on vastannut vuoden 2018 sisustusarkkitehdiksi valittu Joanna Laajisto. Hotellin muiden tilojen ja huoneiden suunnittelu on edesmenneen Kaisa Blomstedtin käsialaa. Uusista huoneista haluttiin tehdä erilaisia, mutta kuitenkin samanhenkisiä kuin hotellin aikaisemmista huoneista.

Laajennushanke sisälsi ympärivuotisen Veranta-terassin rakentamisen ja hotellin laajennuksen. Veranta valmistui käyttöön viime marraskuussa.

Hotellin laajennusmahdollisuus oli huomioitu jo hotellia suunniteltaessa ja rakentaessa, joten hanke pystyttiin toteuttamaan niin, ettei siitä aiheutunut häiriöitä hotellin majoitus- tai ravintolatoimintaan.

− Hotelli-investointeja ja laajennuspäätöksiä tehdään vuosikymmeniksi eteenpäin, kestämään aikaa. Haluamme omalla panostuksellamme olla mukana edistämässä Jyväskylän kaupungin matkailun elinvoimaisuutta sekä vahvistamassa Jyväskylän asemaa yhtenä Suomen suosituimpana messu- ja kongressikaupunkina, Nirkkonen kertoo.

Hänen mukaansa laajennuksen ajankohta oli erityisen hyvä juuri nyt, kun Jyväskylän majoitusmarkkinat ovat olleet positiivisessa nosteessa.

Laajennuksen jälkeen Solo Sokos Hotel Paviljongissa on 210 huonetta ja Original Sokos Hotel Alexandrassa 239 huonetta. Alexandran uudistus valmistui vuonna 2017.

Yhteensä Keskimaan hotellien huoneiden lukumäärä on 449. Paviljonki-hotellin laajennuksen kokonaisinvestointi oli noin viisi miljoonaa euroa.