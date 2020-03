Nyt hyvä rako vaihtaa johtajaa, sanoo Fortumin Lievonen – Nokian johtoon siirtyvä Lundmark ei vielä kommentoi, muuttuuko Nokian suunta

Energiayhtiö Fortumin hallituksen puheenjohtajan Matti Lievosen mukaan yhtiöllä on nyt hyvä ajankohta vaihtaa toimitusjohtajaa, kun Uniper -kauppa liikahti jälleen askeleen eteenpäin.

Fortum sai tänään Venäjän viranomaisilta päätöksen, joka virallistaa hallituksen ulkomaisia investointeja valvovan komission aiemman hyväksynnän saksalaisen Uniper-yhtiön osakkeiden ostamiselle. Hyväksynnän myötä Fortumilta poistui suurin este Uniper-omistajuutensa kasvattamiselta 70 prosenttiin.

Nokia kertoi aiemmin tänään, että Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark siirtyy Nokian toimitusjohtajaksi Rajeev Surin tilalle.

– Tässä on ihan hyvä rako vaihtaa. Me pystymme toteuttamaan strategiaamme hyvin, eikä siihen tule mitään muutoksia, Lievonen sanoi STT:lle.

Lievonen muistuttaa, että Lundmark ei ole lähdössä yhtiöstä heti, vaan viimeistään elokuun lopussa.

Venäjän viranomaisten Uniper-päätös on Lievosen mukaan merkittävä askel yrityskaupan toteutumisessa.

– Nyt voimme aloittaa toden teolla synergioiden hakemisen ja yhdentymisen.

Lievosen mukaan Lundmarkille haetaan seuraajaa laajalla skaalalla.

– Fortum tulee olemaan ylivoimaisesti suurin yhtiö Suomessa ja yksi Euroopan suurimmista energiayhtiöistä, ja meillä on iso transformaatio päällä. Tulemme hakemaan parasta henkilöä, jonka voimme rekrytoida. Mitään kansalaisuuksia ja mitään kontinentteja ei suljeta pois, Lievonen sanoi.

"Ei strategisia muutoksia"

Lundmarkin mukaan on liian aikaista kommentoida, millaisia muutoksia hän mahdollisesti ajaisi Nokian strategiaan. Hän korosti tiedotustilaisuudessa, että hän aloittaa toimitusjohtajana vasta kuukausien päästä eikä tule aloittamaan tehtäväänsä valmiiden johtopäätöksien kanssa.

Nokian hallituksen väistyvä puheenjohtaja Risto Siilasmaa kommentoi mediassa esitettyjä spekulaatioita sanomalla, että yhtiö ei tällä hetkellä suunnittele strategisia muutoksia.

Uutistoimisto Bloomberg kertoi viime viikolla nimettömään lähteeseen viitaten, että vaikeuksissa oleva Nokia harkitsee yritysjärjestelyjä taloustilanteensa kohentamiseksi. Lähteen mukaan harkinnassa olisi useita vaihtoehtoja, ja jopa yhdistymistä ruotsalaisen Ericssonin kanssa on väläytetty. Nokian ja Ericssonin liitto voisi kilpailla paremmin kiinalaista Huaweita vastaan 5g-verkkomarkkinoilla.

"Nimityksessä ei kyse kansalaisuudesta"

Lundmark myönsi, että ajankohta tällaiselle johtajamuutokselle ei ole ikinä optimaalinen. Hän kuitenkin sanoo, että omistusosuuden nosto saksalaisessa Uniperissa käynnistää Fortumissa uuden vaiheen.

– Uusi vaihe yhtiön kehittämisessä on siis alkamassa, joten siinä mielessä tämä on luonnollinen hetki muutokselle, Lundmark sanoo.

Siilasmaa kertoi, että toimitusjohtajan vaihdosta on suunniteltu jo pitkään ja Lundmark on ollut ehdokas jo vuosia.

Nokian tuleva hallituksen puheenjohtaja Sari Baldauf kiisti, että yhtiössä suosittaisiin suomalaisia.

– Nimityksessä ei ole kyse kansalaisuudesta vaan kyvykkyydestä, hän sanoi.

Yhtiö kävi läpi monia eri maista kotoisin olevia ehdokkaita, ja heitä haettiin sekä talon sisältä että ulkoa, mutta Lundmark osoittautui parhaaksi.

Tulosvaroitus ajoi Suria ulos

Markkinoilla on spekuloitu jo pitkään, että Rajeev Surin on vaikea jatkaa Nokian toimitusjohtajana. Huhut saivat vahvistuksen, kun Nokia tiedotti aamulla Surin jättävän tehtävänsä ja Lundmarkin siirtyvän johtoon.

– (Surin) matto lähti aika lailla alta viime syksyn tulosvaroituksen yhteydessä. Yhteisymmärryksessä uuden toimitusjohtajan hakua on kuitenkin näköjään viety eteenpäin, sanoo OP:n analyytikko Kimmo Stenvall STT:lle.

Suri kertoo väistymisensä syyksi tiedotteessa sen, että hän haluaa tehdä jotain uutta. Hän jatkaa toimitusjohtajana elokuun loppuun ja Nokian hallituksen neuvonantajana tammikuuhun asti.

- Näiden 25 Nokia-vuoden jälkeen olen halunnut tehdä jotain uutta, Suri sanoo.

Suri on tiedotteen mukaan antanut aiemmin yhtiön hallituksen ymmärtää, että hän harkitsee tehtävänsä jättämistä jossain vaiheessa tulevaisuudessa edellyttäen, että selkeä suunnitelma seuraajan osalta on olemassa. Nokian hallitus on toiminut läheisessä yhteistyössä Surin kanssa löytääkseen ulkopuolisia seuraajaehdokkaita, kerrotaan tiedotteessa.

Suri on toiminut Nokian ja Nokia Siemens Networksin toimitusjohtajana yli kymmenen vuotta.

Pesti on Lundmarkille Stenvallin mukaan valtava haaste.

– Ymmärrän, että se houkuttaa, kun Nokia on kuitenkin globaali yhtiö. Ainutlaatuinen mahdollisuus hänelle.

Nokian osake oli reilun neljän prosentin kasvussa aamukymmenen jälkeen. Fortumin osake oli reilun prosentin nousussa.

"Jonkin osa-alueen myynti voi olla vaihtoehtona"

Lundmark saa johdettavakseen yhtiön, jonka tulos ja kassavirta ovat olleet heikkenemään päin, joten tekemistä riittää.

– Nokiassa on tietysti paljon muuttuvia osia, monta liiketoiminta-aluetta ja isoja haasteita kustannuspuolella ja liiketoimintarakenteissa, joten tulemme varmasti näkemään isoja muutoksia Lundmarkin toimesta, Stenvall arvioi.

Stenvallin mukaan Nokian voi olla nykyisessä taloudellisessa tilanteessa vaikea pystyä kehittämään jokaista monista liiketoiminta-alueistaan.

– Kaikki käydään läpi, ja jos esimerkiksi jokin alue vaatii paljon investointeja, myynti on yksi vaihtoehto, hän uumoilee.

Stenvall ei pidä todennäköisenä, että yhtiötä sulautettaisiin toiseen yhtiöön.

Analyysiyhtiö Inderesin analyytikon Mikael Rautasen mukaan toimitusjohtajan vaihdos vahvistaa aiempaa arviota siitä, että yhtiöllä on muitakin kuin pelkästään väliaikaisia ongelmia. Rautanen sanoo kommentissaan, että Nokia on toistaiseksi vakuuttanut sijoittajille sen haasteiden olevan tilapäisiä.

Lundmark: Minulle tarjottu tilaisuus oli liian houkutteleva

Lundmark sanoo, että päätös jättää Fortum ei ollut helppo.

– Minulle tarjottu tilaisuus oli kuitenkin liian houkutteleva ohitettavaksi, hän kuvailee tiedotteessa.

Lundmark on ollut Fortumin toimitusjohtajana neljä ja puoli vuotta.

– Kiitän sydämellisesti Pekkaa hienosta työstä Fortumin muutoksen vauhdittamiseksi viimeisen neljän ja puolen vuoden aikana. Näinä vuosina Fortum on määrätietoisesti toteuttanut strategiaansa, jonka tavoitteena on mahdollistaa puhtaampi maailma, sanoo Fortumin hallituksen puheenjohtaja Lievonen.