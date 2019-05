OP: Suomen talouskasvu hidastuu pikkuhiljaa – kuluttajien kannalta tilanne valoisampi

Suomen talouskasvu hidastuu vähitellen, selviää OP:n julkistamasta suhdannekatsauksesta. OP uskoo yleisvireen säilyvän kuitenkin verrattain hyvänä.

Teollisuudessa tuotanto on kasvanut OP:n mukaan jopa yllättävän hyvin kilpailijamaihin suhteutettuna.

Viennin kasvu hidastui merkittävästi viime vuonna. Vienti vetää vielä tänä vuonna kohtuullisesti suurten laivatoimitusten vuoksi. Ensi vuonna vienti kuitenkin vähenee, kun suuria risteilijöitä toimitetaan vain yksi.

Investointien kasvussa on nähtävissä myös selvää hidastumista. Merkittävänä syynä tähän on asuinrakentamisen kääntyminen laskuun.

Ensi vuonna investointien kasvu hiipuu noin prosentin tietämille, kun tänä vuonna kasvua on 1,5 prosenttia. Rakentaminen supistuu edelleen ensi vuonna, mutta tuotannolliset investoinnit kuten kone- ja laiteinvestoinnit pitävät kokonaisuuden kasvussa yhdessä aineettomien investointien kanssa.

Yksityishenkilöillä valoisampaa

Kuluttajien kannalta talouden tilanne näyttää valoisalta, vaikka talouden yleiset näkymät ovat heikentymään päin, kertoo OP.

Työllisyysaste kasvaa ja työttömyysaste laskee. Myönteinen kehitys alkaa tälläkin osa-alueella kuitenkin taittua, ja työllisyysaste nousee aiempaa hitaammin. OP ennustaa työllisyysasteen olevan ensi vuonna 73,5 prosenttia.

Työttömyysasteen lasku loivenee ensi vuonna, mutta työttömyys on tästä huolimatta painumassa matalimmilleen sitten vuoden 1990. Tuolloin työttömyys oli painunut jopa kestämättömän matalalle edellisten vuosien aikana ylikuumentuneen talouden vuoksi.

Paitsi että työllisyys lisääntyy entisestään, uskotaan myös palkkojen nousevan pitkästä aikaa. Edelliset vuodet ovat nähneet vain nollakorotuksia.

Korkotason mataluus on pitänyt yllä yksityistä kuluttamista, ja näin sen koetaan tekevän ensi vuonnakin. Yksityisen kulutuksen uskotaan kasvavan kahden prosentin verran tämän vuoden aikana.

Tilanteen kestävyydestä on kuitenkin herännyt huoli, sillä kotitalouksien velkaantumisaste on noussut viime vuosina. Tuoreimpien tilastojen mukaan tässä kuitenkin on nähtävissä lievää parannusta, kun kotitalouksien käytettävissä olevat tulot ovat kasvaneet velkoja nopeammin.

Tasapainoa julkiseen talouteen

Suurimmat riskit taloudessa liittyvät kauppapolitiikkaan. Erityisesti Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota tarjoaa aihetta huoleen. Riskit kauppasodan leviämisestä Yhdysvaltojen ja EU:n välille ovat edelleen olemassa.

Kauppasodalla olisi Suomen kannalta lähinnä epäsuoria vaikutuksia. Autotullien korotus heijastuisi kuitenkin suoraan Suomen talouteen. Ulkomaankauppa voisi hidastua sen vuoksi yhteensä 0,5–1,0 prosenttiyksikköä seuraavien parin vuoden aikana.

Vaikutus bruttokansantuotteeseen jäisi OP:n mukaan kuitenkin vähäiseksi.

Julkisen talouden uskotaan tasapainottuvan tänä vuonna, joskin valtiontalous säilyy alijäämäisenä. Myös euromääräinen velka lisääntyy. OP odottaa finanssipolitiikan olevan vuonna 2020 neutraalia tai lievästi elvyttävää.