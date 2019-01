OP: Talous kehittyy vielä tänä vuonna mukavasti, mutta ensi vuonna rysähtää

OP ennustaa, että Suomen talous kehittyy vielä tänä vuonna mukavaa 1,6 prosentin tahtia. OP:n ekonomistit vetivät hieman alaspäin syksyn arviotaan 1,8 prosentin talouskasvusta.

Ensi vuonna kasvu hidastuu, ja Suomi talous kärsii suhteellisesti muita euromaita enemmän. Talouskasvu putoaa OP:n ekonomistien mukaan kituliaaseen 0,8 prosenttiin.

OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen arvioi tiedotteessa, että Suomen talouden kokonaiskuva vuonna 2020 voi vaikuttaa heikolta, mutta kylmä tosiasia on, että samanlaisia lukuja voidaan odottaa ensi vuosikymmenellä keskimäärinkin.

– Ensi vuoden talouskuva ei ole siis dramaattisen huono, vaan pikemminkin sitä todellisuutta, jonka mukaan tulevat talouspoliittiset toimetkin on viritettävä, Heiskanen sanoo.

Suomea suurempi romahdus tapahtuu OP:n mukaan maailmankaupassa, jonka kasvu tyssää ensi vuonna 0,5 prosenttiin tämän vuoden 2,0 prosentista.

– Suomelle maailmankaupan hidastuminen on huono uutinen, kun kilpailukyvyn kohenemisesta tullut vetoapukin on hiipunut. Tänä vuonna vienti vielä kasvaa kohtalaisesti muun muassa laivatoimitusten turvin, mutta vuonna 2020 viennin kasvu on jäämässä vähäiseksi, Heiskanen ennustaa.

Maailmankauppa on kasvanut finanssikriisin jälkeen keskimäärin kolmen prosentin vauhtia. Viime vuonna maailmankauppa kasvoi 3,7 prosenttia.

Tulossa korkojen lievä nousu

Euroalueen talous ui vastavirtaan, sillä talouskasvu piristyy ennusteen mukaan Saksan vedolla 1,5 prosenttiin viime vuoden lopun vaisuista lukemista. Ensi vuonnakin euroalue pitää suhteellisen hyvin pintansa, sillä talouskasvu hidastuu maltillisesti 1,3 prosenttiin.

Euroalueella työttömyys on verrattain matalalla. OP odottaa, että Euroopan keskuspankki normalisoi rahapolitiikkaansa pienin askelin, vakka suhdannetilanne heikkenee.

– EKP on normalisoinut politiikkaansa hyvin varovaisesti. Vaikka suhdannetilanne heikkenee, on syytä pyrkiä normalisoimaan politiikkaa. Markkinoiden odotukset lievästä korkojen noususta lähivuosina ovat perusteltuja, Heiskanen sanoo.