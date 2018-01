OP ennustaa talouden kasvavan tänä vuonna 3,3 prosenttia – "Hyvinkin mahdollista, että kasvu vielä vahvempaa"

OP:n suhdanne-ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa tänä vuonna 3,3 prosenttia. Ennuste on noussut marraskuusta, jolloin OP:n ekonomistit arvioivat bruttokansantuotteen kasvavan kolme prosenttia.

– Olemme saaneet viestiä ympäri maata, että aika lailla laajemmin vasta vuoden lopulla yritykset ovat päässeet mukaan tähän kehitykseen, sanoo OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen.

Hän lisää, ettei yllättyisi, vaikka kasvu muodostuisi tänä vuonna vielä nyt arvioitua vahvemmaksi.

– Meidän ennuste on selkeästi korkein mitä tällä hetkellä on, mutten näe, että se olisi erityisen optimistinen. On hyvinkin mahdollista, että tällaisessa tilanteessa kasvu muodostuu vielä vahvemmaksi.

Talouskasvu jatkuu OP:n mukaan yhä ensi vuonna, mutta sen ennustetaan hidastuvan. Ennuste ensi vuoden kasvulle on 2,3 prosenttia. Hidastumisesta huolimatta suhdannehuippuun on OP:n mukaan vielä matkaa.

Työllisiä ensi vuonna enemmän kuin koskaan

Tänä ja ensi vuonna talouskasvu perustuu yhä enemmän työpanoksen kasvulle, OP toteaa. Tänä vuonna työllisten määrä lisääntyy 30 000 ihmisellä ja työttömyysaste laskee 7,8 prosenttiin, OP ennustaa.

Ennusteen mukaan ensi vuonna työttömyysprosentti on 7,4 ja työllisiä on enemmän kuin koskaan aiemmin, 71,7 prosenttia työikäisistä. Hallituksen tavoite 72 prosentin työllisyydestä on vähällä toteutua, OP kertoo.

Heiskasen mukaan hallituksen kilpailukykypaketin seuraukset näkyvät viennin kasvussa.

– Viennin kilpailukyvyn parantuminen on varsin merkittävä. (Kikyn) vaikutus voi olla hyvinkin prosenttiyksikön luokkaa eri vuosille. Aika paljon vaikutukset tulevat tälle vuodelle.

Heiskasen mukaan myös edelliselle hallitukselle täytyy antaa tunnustusta.

– Yhteisöveron keventäminen alkaa vasta nyt näkyä, kun yritysten mahdollisuudet investoida ovat kohentuneet.

Aktiivimallin vaikutusta työllisyyteen Heiskanen ei lähde arvioimaan.

– On vaikea arvioida aktiivimallin vaikutusta työllistymiseen ja sitä, kuinka paljon on aitoa työllisyyttä ja kuinka paljon tällaista, että kun käydään hyvin lyhytaikaisesti töissä, niin ne työllisyysluvut kaunistuvat.

"Korkojen nousulta suojautumisen hetki on lähiaikoina"

Inflaatio alkaa vähitellen kiihtyä maailmantalouden kasvun seurauksena, suhdanne-ennusteessa todetaan. Vuoden lopulla inflaatio on yli kaksi prosenttia ja ensi vuonna yhä hieman yli EKP:n tavoitteen, OP ennustaa. Heiskasen mukaan inflaation nousu on nopeampaa kuin mitä EKP on arvioinut.

– On tultu siinä mielessä tärkeään vaiheeseen, että nyt alkaa tilanne muuttua. Se (EKP) on ehkä vähän hitaasti ollut mukana, ehkä liiankin rauhallisin mielin. Nyt uhkana on, että tulee liian nopea reaktio.

Keskuspankin pitää olla tarkka, miten se tilanteeseen reagoi, Heiskanen lisää.

– Jos he eivät osaa sitä oikealla tavalla viestiä, missä oikein mennään ja ennakoida oikealla tavalla kehitystä, markkinoiden heilunta voi olla suurempaa.

Myös korot alkavat ekonomistien arvion mukaan nousta ensi vuoden alkupuolella. Heiskasen mukaan asuntovelallisen ei vielä lähimmän parin vuoden aikana tarvitse menettää yöuniaan, mutta koron nousulta suojautumisen hetki alkaa olla käsillä.

– Ei tilanne tietenkään kovin nopeasti muutu, mutta jos haluaa varautua siihen, missä ollaan tulevaisuudessa, niin pitkät korot voivat nousta nopeastikin. Koron nousulta suojautumisen hetki on tässä lähiaikoina ja sitten se on myöhäistä.

Korkojen nousu on OP:n mukaan seurausta muun muassa EKP:n osto-ohjelman päättymisestä.

Julkisen talouden uskotaan lähentelevän tasapainoa

Suomen rahoitustasapaino parantuu OP:n ekonomistien mukaan edelleen ja vaihtotaseen ja julkisen talouden uskotaan ensi vuonna olevan lähellä tasapainoa. Yksityisen velkaantumisen kasvun arvioidaan olevan jopa verkkaista. Vaarana OP:n mukaan on se, että talouspolitiikassa aletaan lepsuilla.

– Suomalaisen talouspolitiikan suurin riski on suhdannetilanteen tuoma tyytyväisyyden tunne ja houkutus livetä talouspolitiikan kaidalta tieltä vaalien lähestyessä. Uudet avaukset talouspolitiikan pidemmän ajan kasvun vahvistamiseksi jäävät todennäköisesti olemattomiksi lähivuosina, Heiskanen sanoo.

Rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden kasvu tuo riskinsä lähivuosien talousnäkymille. OP:n mukaan siirtyminen uuteen vaiheeseen pitkän kiihdytysvaiheen jälkeen merkitsee rahapolitiikassa sopeutumishaasteita.