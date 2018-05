OP ennustaa talouskasvun jatkuvan hyvänä, tämän vuoden ennuste heikkeni hiukan

Suomen talouden kasvu jatkuu hyvää vauhtia tänä ja ensi vuonna, arvioivat finanssiryhmä OP:n ekonomistit. Tämän vuoden kasvuennustetta on kuitenkin laskettu hiukan tammikuusta.

Täksi vuodeksi OP ennustaa bruttokansantuotteeseen 2,8 prosentin kasvua, kun tammikuussa ennuste oli 3,3 prosenttia. Pääekonomisti Reijo Heiskasen mukaan taloudessa ei talvella päästy niin kovaan vauhtiin kuin aiemmin ennakoitiin.

– Talouskasvu jatkuu vaihtelevalla mutta hyvällä tempolla tulevan vuoden aikana, Heiskanen sanoo finanssiryhmän tiedotteessa.

Ennuste ensi vuoden talouskasvusta on ennallaan 2,3 prosentissa. OP:n ekonomistit arvioivat, että ensi vuonna talouden kasvua hidastaa asuntorakentamisen kasvun hyytyminen.

OP uskoo, että työllisyysaste nousee ensi vuonna yli 72 prosenttiin. Tämän rajan ylittäminen on ollut pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen tavoitteena. Sipilä on esittänyt, että seuraavan hallituskauden tavoitteeksi pitää asettaa 75 prosentin työllisyysaste, jotta hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus voidaan turvata. Seuraavat eduskuntavaalit on määrä pitää ensi vuoden huhtikuussa.