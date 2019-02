OP:n Ritakallio: Eläkejärjestelmän muutoksissa ei pidä hötkyillä

OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio muistuttaa, että eläkejärjestelmään tehtävien toimenpiteiden vaikutukset näkyvät vasta pitkällä aikavälillä. Hän ei näe aihetta puuttua eläkejärjestelmään tässä vaiheessa, sillä sen kvartaali on 25 vuotta.

– Sillä tiedolla, mikä minulla on käytettävissä, en näe suurta hötkyilyn aihetta, Ritakallio sanoo.

Valtiovarainministeriö arvioi alkuviikosta, ettei eläkejärjestelmä kestä isoja negatiivisia yllätyksiä nykyisiin ennusteisiin verrattuna. Esimerkiksi sijoitustuottojen tai syntyvyyden aleneminen pysyvästi heikentäisi eläkkeiden rahoituspohjaa merkittävästi.

Ritakallion mukaan sijoitustuotot ovat pitkällä aikavälillä toteutuneet odotusten mukaisesti. Hän ei ole niistä huolissaan.

– Ainoa asia, mikä laskelmissa heittää, liittyy syntyvyyteen, mutta sitä ei voida tarkastella muutaman vuoden perusteella.

"Nämä eivät ole on- tai off-kysymyksiä"

Valtiovarainministeriön mukaan sopeutustarve ensi vaalikaudelle on kaksi miljardia euroa. Ritakallio ei ota kanta siihen, tulisiko tämä toteuttaa menoleikkauksilla vai verojen korotuksilla.

– Nämä eivät ole on- tai off-kysymyksiä. Talous ei ole niin yksinkertainen asia.

Ritakallio on eniten huolissaan Suomen työllisyysasteesta. Hän kysyy, onko meillä jatkossa riittävästi työvoimaa. Työllisyysasteen nostaminen on tulevan hallituksen tärkein tehtävä. Pidemmällä aikavälillä 75 prosenttia ei riitä.

– Meillä on liian suuri osa ihmisistä poissa työmarkkinoilta.

Lääkkeeksi hän esittää työperäisen maahanmuuton edistämistä sekä perheen ja työelämän nykyistä parempaa yhdistämistä.

– Me tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa ja koulutusperäistä maahanmuuttoa. Meidän kannattaa kannustaa ihmisiä tulemaan tänne opiskelemaan ja pyrkiä siihen, että he jäisivät tänne työelämään.

"Me ketteröitetään"

– Kulupuolella pitää kiinnittää voimakkaasti huomiota julkisen sektorin raskaaseen hallintorakenteeseen.

Hän muistuttaa, että yrityselämässä haetaan koko ajan uusia tapoja tehdä töitä.

– Me ketteröitetään organisaatioita ja hyödynnetään digitalisaatiota. Julkisella sektorilla tässä on paljon tekemistä, Ritakallio sanoo ja kertoo, kuinka OP-ryhmän keskusyhteisössä Vallilassa organisaatiotasoja on litistetty matalammiksi. Väliporrasta on pienennetty.

– Me tehdään muutosta, jossa 6–7 organisaatiotasoa pyritään painamaan alle neljään, Ritakallio sanoo.