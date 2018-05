Asuntoluottomarkkinoille on tullut uudelleen erittäin tiukka hintakilpailu, sanoo finanssijätti OP:n tuore pääjohtaja Timo Ritakallio. OP on ollut selkeä markkinajohtaja asuntoluotoissa pitkään ja vuosien mittaan vankistanut markkinaosuuttaan.

– Asuntoluottomarkkinoilla hintakilpailu on kiristynyt. Se on varmaan osaltaan vaikuttanut tähän, että me ei olla enää kasvatettu markkinaosuutta, vaan ollaan lievästi hävitty.

Muutokset markkinaosuuksissa ovat kuitenkin OP:n mukaan pieniä, ja esimerkiksi tiukasti kilpaillussa Helsingissä Ritakallio kertoo OP:n voittaneen markkinaosuutta.

Suomen Pankin mukaan viime vuoden lopussa OP-ryhmän osuus asuntolainakannasta oli 39,3 prosenttia. Seuraavaksi eniten asuntolainoja oli Nordealla ja Danske Bankilla.

Uusien asuntolainojen marginaalit ovat valuneet jo pitempään alaspäin.

– Alueittain vaihtelevat marginaalitasot, mutta pääkaupunkiseudulla mennään jo alle 0,6:n marginaaleissa, Ritakallio kertoo.

Ennen finanssikriisiä, kymmenen vuotta sitten, pankit kilpailivat asuntolainojen marginaalit todella alas, mikä herätti jälkipyykkiä alalla.

– Ei nyt olla niin alhaisissa marginaaleissa sen paremmin asuntoluotoissa kuin yritysluotoissa, joissa oltiin 2006 ja 2007. Ja sinne ei kyllä kannattaisi mennäkään.

"Liiketoiminnan ydin kuntoon"

Ritakallio aloitti OP:n pääjohtajana maaliskuun alussa. OP:llä on vankka vakavaraisuus, ja ryhmä takoo hyvää tulosta. Pelkkää päivänpaistetta Ritakallion ensimmäinen tulosjulkistus ei kuitenkaan ollut torstaina.

OP-ryhmän tammi-maaliskuun tulos ennen veroja painui 239 miljoonaan euroon viime vuoden vastaavan ajan 283 miljoonasta eurosta. Tulosta painoivat sijoitustoiminnan tuottojen pieneneminen sekä kulujen kasvu.

Tulosnäkymät nousivat esille jo viime viikolla, kun OP varoitti tämän vuoden tuloksen olevan jäämässä viime vuotta heikommaksi.

Ritakallion edeltäjän Reijo Karhisen aikana OP kasvoi ryminällä ja teki tuntuvia panostuksia myös perinteisen liiketoiminnan ulkopuolelle. OP on viime vuosina satsannut muun muassa terveysbisnekseen ja uusiin liikkumisen palveluihin.

Pääjohtajan vaihdoksen yhteydessä julkisuudessa on pohdittu, mihin OP satsaa ja mistä mahdollisesti karsii jatkossa.

Ritakallio kävi torstain tiedotustilaisuudessa läpi pääjohtajan työlistaa. Ensimmäisinä listalla olivat; liiketoiminnan ydin kuntoon ja omistaja-asiakkaalle tuotetun hyödyn maksimointi.

– Meillä on varmasti sellaisia muun muassa kokeilu- ja kehitysasioita, joissa me tullaan varmaan toteamaan jonain päivänä, että tämä ei ollut niin hyvä. Tällaisessa murroksessa on tärkeätä, että kehittämisen vinkkelistä koko ajan uskalletaan myös kokeilla.