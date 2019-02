Ohjelmistotalo palkkaa jopa 20 uutta työntekijää Jyväskylään – turkulainen Anders avaa toimiston Keski-Suomeen

Turkulainen ohjelmistotalo Anders Innovations avaa toimiston Jyväskylään. Yhtiön myynti- ja markkinointijohtaja Juha Reinin mukaan uuteen toimipisteeseen palkataan jopa kaksikymmentä ohjelmistokehittäjää.

– Andersilla on positiivinen ilmapiiri ja vahva yhteishenki, joka perustuu avoimeen kommunikointiin, muiden kunnioittavaan kohteluun ja yhdessä tekemiseen. Työntekijät otetaan myös mukaan kehitystyöhön, Reini kertoo tiedotteessa.

Hän kehottaa Jyväskylän yliopistossa ja ammattikorkeassa opiskelleita ohjelmistokehittäjiä lähettämään työhakemuksen Andersille.

– Meillä työtyytyväisyyteen panostetaan monella tapaa. Andersilla on muun muassa etätyö on sallittua, työaika on joustava ja uusille työntekijöille suunnitellaan yksilöllinen urapolku, jossa huomioidaan projektityypit ja käytettävät teknologiat.

Anders palkittiin viime viikolla Great Place to Work -kilpailussa Suomen kolmanneksi parhaaksi työpaikaksi pienten organisaatioiden sarjassa (20–49 työntekijää).

Yhtiö toimittaa digitaalisia palveluita yrityksille ja julkisen puolen toimijoille. Anders on erikoistunut toiminnassaan avoimen lähdekoodin ratkaisuihin ja vaativien integraatioiden rakentamiseen.

Anders Innovations työllistää noin 50 henkilöä kahdella mantereella. Yritys toimii Turussa, Helsingissä ja Tampereella. Yhtiö suunnittelee avaavansa lähiaikoina uuden toimipisteen Jyväskylän lisäksi myös Kokkolaan.

Tilinpäätöstietojen mukaan Anders Innovations Oy:n liikevaihto oli toissa vuonna 2,5 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan tulos 128 000 euroa.