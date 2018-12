Oikeus kielsi Applen iPhone-puhelinten myynnin Kiinassa – syynä patenttikiista

Tuomioistuin Kiinassa on kieltänyt Applen iPhone-puhelinten myynnin koko maassa, kertoi Applen puhelinten osia valmistava Qualcomm maanantaina. Päätöksen takana on Qualcommin ja Applen välillä kytevä patenttikiista.

Kielto koskee kaikkia Applen uusimpia iPhone-malleja, joihin kuuluvat iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ja iPhone X.

Apple ja Qualcomm käyvät oikeutta patenteista ja lisenssimaksuista usean eri maan tuomioistuimissa. Apple ei ole vielä kommentoinut Kiinan myyntikieltoa uutistoimisto AFP:lle.