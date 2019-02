Oletko aina halunnut ullakkohuoneistoon asumaan? Nyt se on mahdollista Jyväskylässä – Kankaalle alueelle 29 asumisoikeusasuntoa

Jyväskylän Kankaan alueelle rakennetaan asumisoikeusasuntoja. TA-Yhtiöihin kuuluva TA-Asumisoikeus Oy rakennuttaa Rusokinkatu 12:een kuusikerroksisen kerrostalon, johon tulee 29 asumisoikeusasuntoa.

Rakennettavan talon pienin asunto on ullakkokerroksen 39 neliön yksiö ja isoimmat huoneistot ovat 81,5 neliön perheasuntoja. Autopaikoitus toteutetaan alueen yhteispysäköintinä, ja oleskelualueet sekä leikkipihat ovat alueen yhteiskäytössä. Rusokinkatu 12 on savuton kiinteistö.

Hakuaika asumisoikeusasuntoihin on alkanut ja jatkuu 4.3.2019 saakka. Asuntojen arvioitu valmistumisajankohta on tammikuun lopussa 2020. Rakennuskohteen urakoitsijana toimii YIT Rakennus Oy Jyväskylä ja arkkitehtisuunnittelusta on vastannut Arkkitehtipalvelu Oy.

TA-Yhtiöt on valtakunnallinen asuntojen omistaja ja rakennuttaja, jolla on omistuksessaan tällä hetkellä yli 16 000 asuntoa. TA-Yhtiöiden asunnot ovat pääosin asumisoikeus- ja vuokra-asuntoja. Yhtiö on toteuttanut viime vuosina vuosittain noin 1 000 uutta asuntoa pääkaupunkiseudulle ja muihin Suomen kasvukeskuksiin.

Asumisoikeusasukas maksaa 15 prosentin osuuden asunnon hankintahinnasta asumisoikeusmaksuna ja saa asumisoikeuden asuntoon. Kuukausittain asukas maksaa asunnostaan käyttövastiketta, joka on alhaisempi kuin alueen vastaavan tasoisten vuokra-asuntojen yleinen vuokrataso. Muuttaessaan pois asukas saa asumisoikeusmaksun takaisin rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna.