Olympiavoittaja Samppa Lajunen sijoitti nyt kotikaupunkiinsa: Samla Capital osti entisen puhelinpalatsin Jyväskylän keskustasta

Keski-Suomen Puhelimen entinen toimitalo Jyväskylän keskustassa on myyty. Yliopistonkatu 28:ssa sijaitsevan kiinteistön ostaa jyväskyläläisen Samla Capital Oy:n hallinnoima rahasto Samla Toimitilat II Ky.

Kohteen nykyinen omistaja on yksityissijoittaja Markku Rainamo perheineen. Kiinteistö siirtyy Samla Toimitilat II Ky:n omistukseen vuoden 2018 viimeisenä päivänä. Osapuolet eivät julkista kauppahintaa.

Kiinteistö on ensimmäinen sijoitus yrityksen uudessa Samla Toimitilat II -rahastossa, jonka tavoitteena on tehdä yhteensä 100 miljoonan arvosta sijoituksia Suomen kasvukeskuksissa sijaitseviin toimitilakiinteistöihin. Uusi rahasto on jatkoa jo noin 3,5 vuotta toimineelle Samla Toimitilat -rahastolle.

Yliopistonkadun kiinteistön pinta-ala on noin 8 000 neliötä. Lähes kaikki tilat on vuokrattu. Kiinteistön suurimpia vuokralaisia ovat tällä hetkellä Firstbeat Technologies Oy, maistraatti sekä Elisa. Kohde tulee olemaan osa Samlan uutta konttorikonseptia, joka tarjoaa yrityksille toimistotiloja sekä niihin liittyviä palveluja kaupunkien keskusta-alueilla.

– Samla Capitalille tämä on tärkeä investointi. Kohde on paitsi sijoituskokoluokaltaan merkittävä, se myös sijaitsee kotikaupungissamme, lähes oman toimistomme naapurissa, Samla Capitalin perustaja ja salkunhoitaja Samppa Lajunen sanoo.

– Se sopii hyvin rahaston sijoitusstrategiaan, jonka tavoitteena on ostaa toimitilakiinteistöjä Kehä III:n ulkopuolella olevista kasvukeskuksista, yhdistetyn kolminkertainen olympiavoittaja kertoo.

Puhelinpalatsi on nuorempi talo kuin ulkoasusta voisi päätellä. Keski-Suomen Puhelin Oy päätti 1980-luvulla purkaa toimitalonsa ja rakentaa tilalle uuden, julkisivultaan alkuperäistä muistuttavan rakennuksen. 40 miljoonaa markkaa (vajaat 7 miljoonaa euroa) maksanut talo valmistui vuonna 1988.

Puhelintalon perinteet ulottuvat pitkälle, sillä Keski-Suomen Telefooniyhdistykselle valmistui 1927 toimitalo samaan paikkaan Opistokadulle, nykyiselle Yliopistonkadulle.

Vuosikymmenten aikana taloon tehtiin muutoksia, joista radikaalein tehtiin vuonna 1961, jolloin talosta tuli pelkistetty. Samoihin aikoihin viereisellä tontilla ollut Keski-Suomen Puhelimen omistama puutalo purettiin ja tilalle rakennettiin tiiliverhoiltu talo.

Markku Rainamo osti kiinteistön Elisa Oyj:ltä 4,1 miljoonalla eurolla vuonna 2007.

– Kiinteistö on hyvässä kunnossa. Talouden yleinen epävarmuus vauhditti nyt kaupantekoa, Rainamo kertoo.

– Kiinteistön myynti harmittaa ja helpottaa yhtä aikaa, hän sanoo.

Rainamo on kokenut yrittäjänä kovia, sillä perheen omistama Muuramen Riihivuoren laskettelukeskus asetettiin konkurssiin keväällä 2017.

– Riihivuori teki 5,5 miljoonan euron loven meidän yhtiöidemme talouteen. Lisäksi teimme 10 vuotta työtä Riihivuoressa.

Rainamon perheen omistuksessa oli enimmillään 27 000 neliömetriä kiinteistöjä.

– Nyt jäljellä on reilut 3 000 neliömetriä, lähinnä teollisuustiloja, hän kertoo.

Rainamo on siitä poikkeuksellinen kiinteistösijoittaja, että hän on myös omin voimin remontoinut ja kunnostanut kiinteistöjä.

– Olen saneerannut 30 vuodessa noin 40 000 neliömetriä tiloja. Olen saneerannut tilat yli sadalle yritykselle ja muulle toimijalle, hän kertoo.