Oma Säästöpankin listautumisanti alkuun

Oma Säästöpankki listautuu Helsingin pörssin päälistalle. Yhtiön osakkeet tulevat merkittäviksi tänään, ja alustava hintaväli on 7–8,20 euroa. Anti voidaan keskeyttää aikaisintaan ensi maanantaina, ja kaupankäynnin on määrä alkaa päälistalla 4. joulukuuta. Yhtiön tavoite on kerätä listautumisannissa noin 34 miljoonaa euroa uutta pääomaa.

Oma Säästöpankilla on 40 konttoria eri puolilla maata ja noin 135 000 henkilö- ja yritysasiakasta, ja se on taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. Pankki keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan.

– Tavoittelemme 10–15 prosentin vuotuista liiketoiminnan kokonaistuottojen kasvuvauhtia nykyisissä vallitsevissa markkinaolosuhteissa, linjasi toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi tiedotteessa.

OmaSp on muodostettu kymmenen vuoden aikana useiden paikallisten säästöpankkien yhdistymisen kautta. Pankki avasi viime vuonna konttorit Lahteen ja Jyväskylään ja on vahvistanut tänä vuonna toimintaansa pääkaupunkiseudulla, Oulussa ja Turussa.