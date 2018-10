Asuinneliöitä on noin 140 ja rantatonttia 7 000 neliötä Niiniveden rannalla. Hirvaskankaan palveluihin on matkaa 2,5 kilometriä, Äänekoski sekä Jyväskylä ovat lähellä. Talo on ollut myynnissä kesäkuun alusta lähtien; katsojia on kyllä käynyt, mutta yhtään ostotarjousta ei ole jätetty.

Äänekosken Hirvaskankaan Lahdentauksentien varrella oleva talo yksi noin tuhannesta julkisessa myynnissä olevasta omakotitalosta Keski-Suomessa.

Keskiviikkona maakunnasta oli Etuovi.com-palvelussa myynnissä noin 950 omakotitaloa. Todellinen määrä on suurempi, sillä taloja kaupataan monessa muussakin paikassa, kuten lehti-ilmoituksissa ja monissa nettipalveluissa.

Keski-Suomessa omakotitaloja on tietysti eniten myynnissä noin 141 000 asukkaan Jyväskylässä, jossa asuu yli puolet maakunnan väestöstä. Suhteellisesti pahin tilanne on hieman alle 19 000 asukkaan Äänekoskella, jossa myynnissä on peräti 115 omakotitaloa. Noin 20 800 asukkaan Jämsässä tarjolla on 110 taloa. Laukaassa, jonka asukasmäärä on lähes sama kuin Äänekosken, kaupataan 71:tä omakotitaloa.

Äänekosken Hirvaskankaan Lahdentauksentien taloa on remontoitu useassa vaiheessa 2000-luvulla. Hintapyyntö on 249 000 euroa. Talossa on suora sähkölämmitys, varaava leivinuuni/takka ja ilmalämpöpumppu. Omistaja Matti Kuusaro kertoo, että asumiskustannustilille hän on siirtänyt kuukausittain 430 euroa.

– Sillä olen maksanut kaikki talon asumismenot, ja rahaa on riittänyt vielä kesämökin sähköihin ja autoveroon. Talossa on mukavasti huoneita ja saunaosasto puukiukaalla. Tontilla on kahden auton ja mönkijän talli.

Yksi katsoja lupasi tarjouksen heti, kun saa oman asunnon myytyä. Kauppojen ketju ei lähde liikkeelle, hämmästelee Kuusaro.

Äänekosken OP-kiinteistökeskuksen konttorinjohtaja Merja Parviainen palauttelee mieleen, milloin Äänekosken asuntomarkkinoilla tapahtui käänne.

– Keskustan hissillisten kerrostalojen asunnot myydään nopeasti. Oma kysyntänsä on palveluiden lähelle sijoittuvista vähäisistä rivitaloasunnoista. Muistelisin, että vuonna 2011 omakotitalojen myynti oli vielä normaalia, mutta seuraavana vuonna se lähti laskuun ja vuoden 2013 myynti oli romahtanut puoleen vuoden 2011 tasosta. Isompaa remonttia kaipaavan omakotitalon myynti on haastavaa, kertoo Parviainen.

Yksiselitteistä syytä ilmiöön ei ole. Metsä Groupin jätti-investointi toi varmuuden työpaikkojen säilymisestä 40 vuodeksi, mutta uusien työpaikkojen pitäisi syntyä sivutuotteiden ympärille.

– Kaikkiaan Äänekosken tulevaisuus näyttää hyvältä. Toivon tekstiilikuidusta läpimurtoa. Omakotitalojen myynti on hieman kohentunut, mutta myyntiajat ovat pitkiä ja kauppahinnat pudonneet. Kuusaron kiinteistöstä ajattelin kaupan syntyvän hetkessä.

Myyntiin tulevien omakotitalojen määrän kasvu liittyy väen ikääntymiseen, ja nuorten ajatusmaailmassa vuokra-asumisen arvostus on noussut.

– Tosin Äänekoskella nuoret edelleen suosivat oman asunnon ostoa, sanoo Parviainen.

Matti Kuusarosta nuoret ehkä turhaankin säikähtivät ennusteita lainankorkojen noususta.

– Siinä kuitenkin puhutaan vain yksittäisistä prosenteista, Kuusaro toteaa.

– Luoton antajat eli pankit ovat myös kiristäneet lainaehtoja. Sekin hidastaa kauppojen syntyä, uskoo Parviainen.