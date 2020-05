Parhaimmillaan omistajanvaihdoksessa rakentuu entisen kivijalan päälle uutta liiketoimintaa. Jyväskyläläinen suunnittelutoimisto Sähkösuunnittelu Veli-Pekka Piispanen etsi uutta omistajaa, joka veisi 36-vuotiaan yrityksen kohti uusia vuosikymmeniä. Yrityskaupat solmittiin vuosi sitten ja toiminta jatkuu SSVP Finland Oy:n nimellä.

Uusilla omistajilla Kari Ojalalla ja Sami Orasaarella on pitkä kokemus paitsi sähkösuunnittelusta myös taloautomaation, tietoverkkojen sekä kiinteistöjen tieto- ja kyberturvallisuussuunnittelusta, konsultoinnista ja urakoinnin valvonnasta.

Ojala toimi pitkään Protaconilla, nykyisessä Pinjassa ohjelmistokehittämisen tehtävissä. Orasaari teki muun muassa Viestintävirastossa kyberturvallisuuteen liittyviä tehtäviä. Vaikka molemmat työskentelivät tahoillaan, he etsivät yhtä aikaa uusia haasteita.

– Olin muutama vuosi sitten maininnut Suomen Yrityskauppojen yritysvälittäjälle, että voisin olla kiinnostunut, jos myyntiin tulee hyvä sähköalan yritys. Lähdin aluksi viemään yrityksen ostoa yksin eteenpäin, toimitusjohtaja Ojala kertoo.

Kun Orasaari soitti ja kysyi mahdollisista alkavista projekteista, Ojalalla oli tarjota osakkuus yrityksessä.

– Olemme opiskelukavereita. Valmistuimme 1990-luvun alussa sähköasentajiksi. Myöhemmin kouluttauduin sähkötekniikan insinööriksi ja tein teknologiajohtamisen YAMK-tutkinnon. Sami opiskeli tietoliikennetekniikkaa ja teki myös informaatioteknologian YAMK-tutkinnon.

”SSVP Finland Oy:n toiminnan keskiössä on sähkö- ja valaistussuunnittelu, mutta lisäksi panostamme talotekniikan tietoturvakonsultointiin ja oman älytalokonseptin suunnitteluun ja markkinointiin”, Kari Ojala (oik.) ja Sami Orasaari kertovat. Kuva: Tiina Mutila

Saarijärvellä toimintansa aloittanut sähkösuunnittelutoimisto on tehnyt satoja myymälöiden, yritysten tuotantotilojen ja oppilaitosten sähkösuunnitteluja. Referensseihin lukeutuu uuden Nova sairaalan sähkösuunnittelua. Parhaillaan menossa on muun muassa palvelutalo- ja päiväkotihankkeita. Erityiskohteena on Multian vanhan puukirkon saneerauksen sähkö- ja valaistussuunnittelu.

Kari Ojalan mukaan sähkö- ja valaistussuunnittelu on jatkossakin pääosassa, mutta lisäksi kasvatetaan talotekniikan tietoturvakonsultoinnin roolia.

– Olemme aloittaneet myös oman tuotekehityksen. Tarjoamme älytalokonseptin, jolla voidaan säätää asuntokohtaista talotekniikkaa yhdellä yksinkertaisella käyttöliittymällä. Ratkaisumme avulla parannetaan asumismukavuutta, energiatehokkuutta ja turvallisuutta.

– Testaamme ratkaisua parissa omakotitalokohteessa ja kuuntelemme käyttäjien kokemuksia.

Tuotekehitystä vauhdittaa Keski-Suomen ely-keskuksen myöntämä koronaraha, joka on osoitettu muun muassa uusien tuotteiden kehittämiseen.

– Ensimmäisenä vuonna ylitimme tavoitteemme, mutta koronakriisi pudotti tilauskantaa. Koronarahoitus antaa meille oikeanlaista selkänojaa tilanteesta ylipääsemiseen. Uskon, että tämän vuoden aikana meillä on uusi palvelukonsepti olemassa, Ojala kertoo.

SSVP Finland on alusta alkaen tähdännyt hallittuun kasvuun. Kolmen henkilön toimiston vahvuus on jo kasvanut viiteen. Tavoitteena on, että 3–4 vuoden päästä henkilöstömäärä yltää kymmeneen.