Omistamisen kulttuuri on syvällä suomalaisten selkärangassa – autojen yksityisleasing kasvaa mutta on edelleen vähäistä

Omistamisen kulttuuri on Suomessa syvällä selkärangassa, oli kyse asunnoista tai autoista, arvioi ALD Automotiven myyntijohtaja Anssi Rinne.

– Rekisteriotteessa on pitänyt lukea oma nimi. Se on ollut kunnia-asia, mutta nyt maailma muuttuu, Rinne kuvailee.

ALD Automotive tarjoaa autojen leasingiä yrityksille ja yksityishenkilöille. Leasing tarkoittaa pitkäaikaista vuokraamista. Autoissa yksityisleasing ei ole ottanut Suomessa tulta, toisin kuin muissa Pohjoismaissa.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mukaan Suomessa ensirekisteröitiin viime vuonna 561 autoa yksityisleasingiin. Toissa vuonna määrä oli 335, joten kasvua kertyi 67 prosenttia. Rinteen mukaan tänä vuonna yksityisleasing on kasvanut 200 prosentin vauhtia, ja vauhti kiihtyy koko ajan.

– Odotan vuoden loppuun mennessä erittäin merkittävää kasvua. Voidaan mennä jopa yli 500 prosentin verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan, Rinne arvioi.

Kasvusta huolimatta yksityishenkilöille liisattujen autojen määrä on kuitenkin mitätön verrattuna koko autokauppaan, sillä viime vuonna Suomessa rekisteröitiin yli 120 000 uutta henkilöautoa.

Yksityisleasing on "hintasensitiivistä"

Omistamisen kulttuurin ohella yksityisleasingin tiellä on hinta. Syynä on arvonlisävero, sillä Suomessa leasing tulkitaan palveluksi.

– Meillä on leasingissä alv-haitta verrattuna osamaksuun, arvioi Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa.

Suomessa leasing tulkitaan palveluksi, jota arvonlisävero koskee. Sen sijaan osamaksukauppaa alv ei koske.

Autotalli.comin esimerkkilaskelmien mukaan leasing tulee näin kuluttajalle kalliimmaksi kuin auton osto velaksi osamaksulla. Volkswagen Golf Variantin kuukausikustannus on leasingillä 569 euroa ja osamaksulla 532 euroa. Kalliin Tesla Model S:n suuntaa antava kustannus on puolestaan leasingillä 1 795 euroa ja osamaksulla 1 224 euroa kuukaudessa. Esimerkit eivät ole ALD:n leasingautoja.

– Yksityisleasingtuote on hyvin hintasensitiivinen. Olemme huomanneet, että kun tiettyjen euromäärien alle päästään, niin se on hyvin pienestä kiinni, milloin kauppa käy ja milloin ei, Rinne kertoo.

Autoilun täydellistä ulkoistamista

Leasingsopimuksista löytyy suppeampia ja laajempia vaihtoehtoja. Esimerkiksi huollot eivät välttämättä sisälly sopimukseen – huoltoväli ei edes aina täyty, jos sopimus on lyhyt ja kilometrimäärä pieni.

Yleensäkin eri liikkeiden tarjoamat sopimukset poikkeavat toisistaan niin paljon, että niitä on vaikea vertailla.

Yksityisleasing solmitaan tavallisesti 2–4 vuodeksi, ja auto palautuu liikkeelle, kun sopimuskausi päättyy. Sopimukset sisältävät ennalta sovitun 10 000–30 000 kilometrin ajomatkan vuodessa.

ALD:n leasingsopimukseen kuuluvat muun muassa huollot, talvirenkaat, vakuutukset ja sijaisautot. Rinteen mukaan leasingin etuna on myös, ettei käsirahaa ole, joten käsirahan voi käyttää muuhun kuin autoinvestointiin. Osamaksukauppaan kuuluvasta jäännöserästäkään ei koidu riskiä, vaan auton vaihto tapahtuu sujuvasti.

Tarjolla myös käytettyjen autojen leasingia

Autotalli.comin esimerkkilaskelmat sisältävät auton kokonaiskulut. Leasingmaksut ja osamaksuerät ovat vain osa niistä. Volkswagen Golf Variantilla leasingin kuukausierä on 309 euroa ja osamaksuerä 350 euroa. Se, miksi osamaksuauto tulee lopulta halvemmaksi, johtuu siitä, että auto ja sen arvo jäävät itselle, kun leasingissä auto palautuu rahoitusyhtiölle.

Rinteen mukaan yksityisleasing on kilpailukykyisintä 400–600 euron hintaluokassa, sillä leasingauton hankkiva kuluttaja arvostaa kattavaa varustelua. Halvimmat sopimukset eivät ole olleet myyvimpiä.

– Tällä hetkellä esimerkiksi Skoda Octavia -kaasuauto tekee kauppansa, Rinne sanoo.

Tarjolla on lisäksi käytettyjen autojen leasingiä. Rinne kertoo, että myös käytettyjen autojen liisaaminen lisääntyy nopeasti.

Korkea autovero nostaa kuukausieriä

Muissa Pohjoismaissa yksityisleasingin suosio on noussut 30 prosentin tasolle. Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Rissan mukaan Suomessa yksityisleasingiä haittaa autovero. Ruotsissa autoveroa ei ole.

– Tämä on pääsyy, miksi se (yksityisleasing) ei ole Suomessa valtaisasti yleistynyt, kun Ruotsissa yksityisleasing on lähtenyt todella voimakkaaseen kasvuun, Rissa arvioi.

Myös myyntijohtaja Rinteen mukaan autovero haittaa yksityisleasingin yleistymistä.

– Kun Suomi on korkean autoverotuksen maa, niin emme pääse niin kilpailukykyisiin kuukausieriin kuin muilla markkinoilla, Rinne kertoo.

Yritykset suosivat vähäpäästöisiä leasingautoja

Traficomin mukaan viime vuoden lopussa yksityishenkilöiden liisaamien henkilöautojen kanta oli 1 688 autoa. Kesäkuun lopussa se oli noussut 2 448:aan.

Samassa ajassa yritysten liisaamien henkilöautojen kanta kohosi 54 000:sta yli 56 000:een. Yhteensä liisattuja autoja oli kesäkuun lopussa yli 90 000, sillä henkilöautojen lisäksi leasing on rahoitusvaihtoehto myös paketti-, kuorma- ja linja-autoille.

– Yritysten autopolitiikat ohjaavat hyvin vahvasti pienipäästöisiin ja pienikulutuksisiin autoihin, Rinne arvioi.

Hänen mukaansa seuraavien kahden kolmen vuoden aikana markkinoille tulee paljon lisää ladattavia hybridiautoja, jotka lisäävät voimakkaasti suosiotaan yritysautoina. Myös puhtaat sähköautot herättävät kiinnostusta sekä yritys- että yksityisleasingissä.

– On ollut ilo huomata yrityksissä ylipäätään, että siellä ajatellaan hiilijalanjälkeä.