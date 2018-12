"On hienoa auttaa toista onnistumaan" – itsekin melko tuore yrittäjä Arto Hakanen tunnistaa potentiaaliset yrittäjät ja sparraa heitä eteenpäin

Art Catering Oy:n yrittäjää Arto Hakasta ja Keski-Suomen Uusyrityskeskuksen jättävää toimitusjohtaja Sakari Oikarista yhdistää kyky tunnistaa potentiaaliset yrittäjät ja halu sparrata heitä eteenpäin.

– Kun on itse onnistunut, oma menestys ei ole enää niin keskeistä. Sen sijaan on hienoa tehdä asioita yhdessä ja mahdollistaa toisten onnistuminen, Hakanen sanoo.

Hakanen on itsekin melko tuore yrittäjä. Vasta viisi vuotta sitten pitkän linjan keittiömestari vastasi silloisen Metso Paperin henkilöstöravintoloista ja uusien ravintoloiden avaamisesta. Työ oli mielenkiintoista ja haasteellista, mutta veren perintönä tullut yrittäjähenki alkoi kutsua niin äänekkäästi, että sitä oli toteltava.

Syntyi Art Catering Oy, joka lähti tuottamaan yritysasiakkaille ja yksityistalouksille cateringpalveluja. Toiminta laajeni ravintolalaiva Musta Magian pyörittämiseen. Hetken aikaa ruokaa tehtiin 600 asiakkaalle Keuruun vastaanottokeskuksessa. Kaksi vuotta sitten Art Catering otti vastuulleen Vähälän logistiikkakeskuksen henkilöstöravintolan.

Nykyisin Vähälän sisältä löytyy myös jäätelötehdas Art Gelato.

– Houkuttelin silloisen ravintola Trattorian keittiömestarin Tommi Lindholmin mukaan. Ostimme 50 000 euron jäätelökoneen ja aloimme tehdä artesaanijäätelöitä ensin omiin asiakastilaisuuksiin.

– Nykyisin teemme myös räätälöityjä jäätelöitä eri brändeille. Suurin asiakas on ravintolaketju Pancho Villa, jolla on noin 30 ravintolaa. Ketjun kautta jäätelöitä menee myös Tukholmaan.

Perustaessaan ensimmäistä yritystään Arto Hakanen kääntyi Keski-Suomen Uusyrityskeskuksen puoleen.

– Halusin tietää faktat, mitä kaikkea yrittäjyyteen kuuluu. Minua kiinnostivat myös rahoitusvaihtoehdot ja verkoston rakentamiseen liittyvät asiat.

Sakari Oikarinen tunnisti heti, että kyseessä on yrittäjäpersoona.

– Yrittäjyys on pitkälti kaupankäyntiä ja monet asiat on opittavissa. Kaikkein tärkeintä on ihmisen valmius ja into yrittäjyyteen.

Hakanen koki, että Uusyrityskeskuksessa kuultiin aidosti hänen tarpeitaan.

Siksi yrittäjä on halunnut tarjota muillekin saman polun ja ”taluttanut” jo viisi uutta yrittäjäkandidaattia Oikarisen pakeille.

Portfolioyrittäjä on nykyisin mukana kymmenessä eri yrityksessä, joissa on useita muitakin yrittäjiä. Yksi tällainen on rakennusyritys Kipinä & Kirves Oy. Rakentamisen ammattilaisia tarvitaan, kun Art Catering Oy alkaa tehdä uutta henkilöstöravintolaketjua.

– Idea koeponnistetaan Laakkosen autoliikkeen yhteyteen tulevassa henkilöstöravintolassa, Hakanen kertoo.

Hakanen on innoissaan, että on saanut houkuteltua Keski-Suomeen myös yhden Suomen ykköskeittiömestarin Lasse Koistisen, joka on ollut mukana muun muassa Suomen kokkimaajoukkueessa. Suunnitteilla on jälleen uusi yritys, Art Food Heaven Oy.

– Etsimme ravintolaketjuja ja elintarvikealan toimijoita, jotka haluavat kehittää brändeihinsä sopivia uusia tuotteita, mutta joilla ei ole itsellään siihen aikaa tai osaamista. Yhteistyö on jo aloitettu Pancho Villan, Arctic Blue Ginin ja Kontiomehu Oy:n kanssa.

Katseet on suunnattu kansainvälisille markkinoille

Sakari Oikarinen sanoo jättävänsä Keski-Suomen Uusyrityskeskuksen hyvillä mielin seuraajalleen, koska palvelukonsepti on toimiva.

– Olen ollut 30 vuotta yrittäjänä ja nyt on mahdollisuus tehdä vielä yksi kansainvälinen case. Yrityksemme Induco Oy tekee yritysten kansainvälistymisestä helpompaa ja nopeampaa. Autamme aukomaan raskaita ovia ja löytämään oikeita kontakteja, Oikarinen sanoo.

Kansainvälistyminen kiinnostaa myös Arto Hakasta.

– Olemme päässeet Ruotsiin Pancho Villa -ketjun kanssa ja myyneet Saksan joulumarkkinoille suomalaisia joulutuotteita. Tulevaisuudessa kansainvälistymme ravintolaketjujen sekä laadukkaiden elintarvikealan toimijoiden kanssa.

Oikarinen ja Hakanen ovat samaa mieltä siitä, että henkilösuhteiden pitää olla hyvin lämmitettyjä ennen kuin tapahtuu mitään liiketoimintaa.

– Yhteistyökumppani voi löytyä mistä tahansa, mutta ensin täytyy altistaa itsensä erilaisille tapaamisille ja oltava saavutettavissa, Oikarinen korostaa.