Onko tässä seuraava hittituote? – Hamppu on todellista superfoodia, ja siksi sen viljelyä halutaan lisätä Keski-Suomessa

Keskisuomalaiset maatilat etsivät uusia kasveja, joiden viljely poikisi lisää elinvoimaa ja kannattavuutta. Samaan aikaan kotimaisiin ruokapöytiin etsitään korkealaatuisia kasviproteiineja, joista voi valmistaa monipuolisia ruokia.

Katseet onkin käännetty kasviin, joka ei ole Suomessa uusi, mutta joka on ollut unohduksissa viime vuosikymmenet. Suomen vanhimpiin kuuluva viljelykasvi hamppu tekee nyt uutta tuloa.

– Hamppu on huippulaatuinen raaka-aine, sillä siinä on tärkeitä omega-rasvahappoja ja peräti kaikki 20 ihmiselle tärkeää aminohappoa. En äkkiseltään osaa nimetä toista kasvia, josta voisi valmistaa niin monipuolisesti erilaisia tuotteita, sanoo Suomen hampputuotteet Oy:n osakas Vesa Kaakkuriniemi.

Viime vuonna perustettu yritys kehittää uusia hamppupohjaisia tuotteita ja tekee töitä sen eteen, että Keski-Suomeen saadaan paikallisesti toimiva hampun kasvattajien ja hampputuotteiden valmistajien ekosysteemi.

– Hamppumaito on meille yksi kärkituotteista. Lisäksi hefua eli tofun sukulaistuotetta kehitetään eteenpäin. Olemme jo aloittaneet yhteistyön Muuramen ja Laukaan ruokapalvelujen kanssa. Hampputuotteita menee lisäksi ravintoloihin, kertoo Mikko Ilmoniemi, joka aloitti hampun viljelyn Oravasaaressa nelisen vuotta sitten.

Viljelyalojen kasvattaminen vaatii perehtymistä hampun keruutekniikkaan ja saatavilla olevaan konekantaan.

– Hampun puinti onnistuu viljanpuintilaitteilla hampulle sopivilla asetuksilla. Hampun jatkojalostus uusiksi tuoteryhmiksi on haaste, koska koneet ovat hintavia. Vasta nyt on alkanut tulla myös pienemmän mittakaavan laitteita.

– Olimme pari viikkoa sitten konferenssimatkalla Puolassa, jossa esiteltiin myös innovatiivisia tuotantoketjuja, mainitsee Helsingin yliopiston Maa- ja metsätieteellisessä opiskeleva Tommi Saltiola, joka on osakkaana Suomen hampputuotteet -yrityksessä. Saltiolan perheellä on myös hampunviljelyä Korpilahdella.

Ilmoniemen mukaan keskisuomalaisissa konepajoissa on virinnyt kiinnostusta tuotekehitykseen, jolloin paikallisesti voitaisiin valmistaa myös puintilaitteistoa.

Saltiola korostaa, että viljelijät tarvitsevat tutkittua tietoa hampun viljelystä ja tiedon välittämiseksi tarvitaan isompi hanke, joka yhdistää eri toimijat.

Markkinointiyhtiö Hamppumaa Oy:n yrittäjä Eetu Laitinen korostaa, että hampun ekologisuus on tärkeä arvo. Hampun kyky sitoa hiiltä on alueesta riippuen kaksin- jopa nelinkertainen verrattuna puuhun.

– Hampulla on erityisen voimakas juuristo, joka parantaa maata. Se tarvitsee vain maltillisen lannoituksen eikä ollenkaan kasvinsuojeluaineita. Kasvi ei ole myöskään hallanarka, Mikko Ilmoniemi toteaa.

Keskisuomalaisesta hampusta hyödynnetään vain öljypitoiset siemenet, mutta jatkossa yrittäjiä kiinnostaa kehittää tuotteita myös hampun lehdistä ja kukinnoista.

Tällä hetkellä toimintaa rajoittaa se, että kukinnoissa on yhdisteitä, joilla on lääkinnällisiä vaikutuksia. Yksi tällainen on kannabidioli eli CBD, joka kuuluu kansalliselle lääkeainelistalle eikä CBD:tä sisältäviä tuotteita saisi myydä elintarvikkeena.

Tommi Saltiolan mukaan myös kuluttajat tarvitsevat lisää tietoa siitä, mitä teolliset hamppulajikkeet oikeastaan ovat.

– Suomessa viljeltävä kotimainen Finola-lajike, kuten muutkin teolliset lajikkeet, on jalostettu siten, että sen päihdyttävä THC- eli tetrahydrokannabinoli-pitoisuus on vain alle 0,2 prosenttia, hän huomauttaa.