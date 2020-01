Outokummun Tornion tehtaalla ulosmarssi – mukana noin 400 henkilöstön jäsentä

Outokummun Tornion tehtaalla yli puolet henkilöstöstä on marssinut ulos perjantaina kello 11. Pääluottamusmies Tytti Pernu kertoi STT:lle, että ulosmarssissa on mukana arviolta 400 työntekijää ja toimihenkilöä.

– Varmaan yli puolet niistä työntekijöistä joiden pitäisi olla täällä ovat marssineet ulos. Jotkut linjat on pysäytetty, mutta pääsääntöisesti linjat pyörivät.

Pernun mukaan ulosmarssin syynä on yhtiön eilen kertoma suunnitelma aloittaa ulkoistamisselvitys. Selvitys koskisi noin 20:tä työntekijää ja toimihenkilöä, mutta Pernun mukaan pelkona on, että ulkoistamiskehitys saa jatkoa.

– Ihan ymmärrettävää, että työnantaja hakee eri vaihtoehtoja, mutta meillä on puhuttu, että pitäisi tehostaa sitä omaa tekemistä. Jos me voidaan itse tehdä, niin totta kai halvempaa kuin jos me teetetään se ulkopuolisella, Pernu sanoi.

Ulosmarssista kertoi aiemmin Yle.