Pääanalyytikko: Pörssiyhtiöiden tuloskasvu uhkaa jäädä hyvin vaisuksi

Suomalaisten pörssiyhtiöiden tuloskasvu uhkaa viime vuoden tuloksissa jäädä hyvin vaisuksi, arvioi analyysiyhtiö Inderesin pääanalyytikko Sauli Vilén. Hän ennakoi, että keskimäärin suomalaisten pörssiyhtiöiden tuloskasvu koko vuoden tuloksissa jää muutamaan prosenttiin toissa vuoteen verrattuna. Kasvuodotukset ovat supistuneet reilusti, mutta tulokset ovat kuitenkin edelleen kasvaneet.

Askelmerkit pian alkavaan pörssiyhtiöiden tuloskauteen ovatkin poikkeuksellisen kaksijakoiset. Keskimäärin luvassa on vahvoja tuloksia, tukevia taseita ja odotuksia pulskista osingoista. Toisaalta mollisoinnut maailmantaloudesta sumentavat näkymiä päivä päivältä.

Vilénin mukaan ennustamista vaikeuttaa se, että monet epävarmuustekijät liittyvät politiikkaan. Huolia maailmalla riittää, esimerkiksi kauppasodat, brexit ja Italian tilanne.

Pörssiyhtiöiden tulosjulkistuksissa huomio kiinnittyykin nyt poikkeuksellisen paljon siihen, miten ne arvioivat näkymiä.

– Miten yhtiöiden arvioissa näkyvät markkinan heikentyminen ja makrotalouden rapistuminen ja näkyykö se kenties jo neljännen neljänneksen luvuissa? Vilén sanoo.

Helsingin pörssissä esimerkiksi isot konepajat hengittävät tiiviisti maailmantalouden käänteiden tahtiin. Vilén kehottaa alkavalla tuloskaudella seuramaan Cargotecin , Konecranesin , Wärtsilän ja Koneen arvioita näkymistä.

– Näistä yhtiöistä saa aika hyvän näkemyksen, miten maailmalla oikeasti menee. Koneesta saa erittäin mielenkiintoista Kiina-näkemystä. Wärtsilä ja Cargotec ovat suoraan kiinni maailman tavara- ja kauppavirroissa, jotka korreloivat vahvasti talouskasvun kanssa, Vilén sanoo.

"Yliarvostus sulanut pois"

Tuloskausi tahdittaa myös osakemarkkinoiden vuoden alkua. Pörsseissä on rytissyt viime kuukausina ja osakemarkkinat ovat tehneet viime kuukausina tuntuvan niiauksen. Samalla pörssiyhtiöiden tuloskasvu on kuitenkin jatkunut, vaikka esimerkiksi Suomessa tuloskasvu on jäänyt odotuksista.

– Tämä on johtanut siihen, että arvostustasot ovat laskeneet ja yliarvostus on sulanut pois, Vilén sanoo.

Vilénin mukaan Helsingin pörssin nykyisiä osakkeiden arvostustasoja voi pitää "varsin järkevinä" matalien korkojen edelleen jatkuessa. Vilén näkeekin pörssin tuotto-odotukset hyvinä, jos yritykset pystyisivät kasvattamaan tuloksiaan edelleen tänä vuonna.

– Toisaalta jos maailmantalous heikkenee niin paljon, että pörssiyhtiöiden tulokset lähtevät laskuun, niin totta kai silloin pörssissä on vielä paljonkin laskunvaraa, hän sanoo.

Suomalaisista pörssiyhtiöistä valtaosa julkistaa tuloksensa tammikuun lopulla ja helmikuun alkupuolella.