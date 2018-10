Pääekonomistit suhtautuvat viileästi maailmanlaajuiseen pörssiluisuun: "Osa normaalia markkinaliikettä"

Yhdysvalloista alkanut luisu maailman pörsseissä ei suomalaispankkien pääekonomistien mukaan anna syytä paniikkiin.

– Emme ole hirveän huolissamme, tämä on osa normaalia markkinaliikettä. Yhdysvalloissa on ollut vahvempi periodi, mutta se ei tarkoita, että aina pitää olla varmaa. Pitää tulla näitä rekyylejäkin, ne kuuluvat arkeen, sanoo Aktian pääekonomisti Heidi Schauman STT:lle.

Myöskään OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen ei pidä laskua dramaattisena.

– Näkisin luonnollisena hermoiluna tällaisessa tilanteessa ja reaktiona hieman muuttuneeseen korko-odotukseen ja vahvaan talousdataan Yhdysvalloissa, Heiskanen sanoo.

Heiskasen mukaan talouden näkymät ensi vuodelle ovat koko maailmassa hyvissä kantimissa.

– Hermoilu, jota markkinoilla nyt on, koskee ehkä pidempää aikaväliä ja sitä, miten suhdanne kantaa pidemmälle. Se ei liity näkymiin näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa vaan enemmänkin markkinatekijöihin. Taloudesta ei ole tullut huonoja uutisia vaan pikemmin hyviä, Heiskanen sanoo.

"Uskon vahvasti, että Fed pitää kiinni omasta linjastaan"

Euroopan ja Aasian pörssit ovat seuranneet tänään Yhdysvaltojen eilistä luisua. Yhdysvalloissa kurssit sysäsi laskuun sijoittajien hermoilu korkojen noususta sekä presidentti Donald Trumpin kommentit Yhdysvaltain keskuspankin Fedin koronnostosuunnitelmista Trumpin mielestä keskuspankki tekee virheen.

– Fed on tullut hulluksi, hän sanoi toimittajille saapuessaan kampanjatilaisuuteen.

Schaumanin mukaan kurssien laskulle on vaikea löytää yhtä selkeää laukaisijaa.

– Tietynlaista epävarmuutta on, mutta ei mitään suoraa laukaisijaa. Mutta kun aika on epävarma, niin tarvitaankin paljon vähemmän, että syntyy tällainen reaktio, Schauman sanoo.

Markkinoiden hermoilun taustalla on Schaumanin mukaan Trumpin kommentointia isompi kuva.

– Sananvääntö, joka nyt on meneillään, on yksi asia, mutta ilmassa on yleisemminkin aika paljon epävarmuutta johtuen Yhdysvaltojen politiikasta laajemmin, kauppasodasta.

Lisäksi moni kehittyvä maa, kuten Turkki, Venezuela ja Argentiina, ovat hankalassa tilanteessa, Schauman lisää.

Schauman ei usko, että Trumpin puheet vaikuttaisivat Fediin.

– Se (Trumpin kommentointi) herättää markkinoilla epäluuloa, että mitä tämä tarkoittaa, mutta uskon hyvin vahvasti, että Fed pitää kiinni omasta linjastaan eikä kuuntele presidenttiä.

Helsingin pörssi aukesi liki kaksi prosenttia miinuksella

Helsingin pörssi aukesi tänään noin 1,9 prosenttia miinuksella, ja noin kaksi tuntia kaupankäynnin alkamisen jälkeen miinusta oli 1,7 prosenttia.

Myös Euroopassa kurssit ovat laskussa. Hieman kaupankäynnin alkamisen jälkeen Lontoon pörssi oli pakkasella 1,2 prosenttia, Frankfurtin 0,9 prosenttia ja Pariisin 1,1 prosenttia. Puoltapäivää kohden pörssit olivat miinuksella alle prosentista puoleentoista.

Aasian pörssit sulkivat selvässä laskussa. Shanghai sulki yli viisi prosenttia laskussa ja Tokio liki neljä.

Kurssit ovat olleet paineissa siitä lähtien, kun Yhdysvaltojen kymmenen vuoden velkakirjojen korot viime viikolla nousivat yli kolmen prosentin. Kurssilasku on ollut viime päivät kovinta sitten helmikuun.