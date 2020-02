Pörsseissä tasaantumista maanantain syöksyn jälkeen, myös Helsingin pörssi avasi niukkaan nousuun

Koronaviruksesta huolestuneet pörssikurssit ovat tiistaina osoittaneet tasaantumisen merkkejä maanantain syöksyn jälkeen. Helsingissä pörssi aukesi muutaman kymmenyksen nousuun.

Euroopan suurissa pörsseissä Lontoossa, Frankfurtissa ja Pariisissa kauppa käynnistyi noin puolen prosentin nousulla.

Tahti on erilainen verrattuna maanantaihin. Eilen Helsingissä indeksi vajosi yli kolme prosenttia, ja samansuuntaisia lukuja nähtiin ympäri maailmaa.

Tiistaina tasaantumista nähtiin myös Aasiassa. Etelä-Korean Soulissa indeksi nousi runsaan prosentin sen jälkeen, kun kurssi maanantaina oli sukeltanut lähes neljä prosenttia maassa lisääntyvien koronavirustartuntojen myötä. Varovaista nousua nähtiin myös Singaporessa ja Hongkongissa.

Toisaalta laskua nähtiin Tokiossa, jossa pörssit olivat maanantaina olleet kiinni vapaapäivän vuoksi. Nikkei notkahti yli kolme prosenttia. Kiinan ulkopuolella eniten koronavirustartuntoja oli tiistaihin mennessä diagnosoitu Etelä-Koreassa ja Japanissa.

Japanissa hallinnon edustaja varoitti, että maa on viruksen leviämisen suhteen ripeän laajenemisen partaalla, Financial Times kertoo. Maan pääministeri Shinzo Abe on kehottanut yrityksiä etäpäivien ja nettikokousten käyttöön.