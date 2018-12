Pörssien alamäki tasaantui joulun edellä – mutta Wall Streetin joulukuu on kehnoin sitten 1930-luvun

Pörssien alamäki tasaantui perjantaina hieman joulunalusviikon päätteeksi. Päivä oli Helsingissä edelleen mollivoittoinen, mutta laskua kertyi tällä kertaa vain 0,7 prosenttia. Helsingin yleisindeksi päätyi pistelukuun 8 732.

Syksy on sujunut Helsingin pörssiin sijoittaneille alavireisesti. Joulukuun alussa yleisindeksi hipoi 9 200:aa pistettä. Vielä syyskuun lopussa indeksi kävi yli 10 000 pisteen rajan.

Euroopan suurissa pörsseissä päivä päättyi lähes torstain tasolle. Wall Streetillä indeksit kääntyivät pienen nousuyrityksen jälkeen uudelleen laskuun. Yhdysvaltojen pörsseissä tämä vuosi on osoittautumassa kehnoimmaksi sitten vuonna 2007 alkaneen finanssikriisin. Vuosi päättyy vielä surkeammin, sillä meneillään on kehnoin joulukuu sitten 1930-luvun laman, kertoi Financial Times.