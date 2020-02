Pörssien syöksy jatkuu – Euroopan pääpörssit sukeltavat noin 5 prosentin tahtia

Aasian ja Euroopan pörssien syöksy on jatkunut tänään. Frankfurtin pörssi on rysähtänyt yli 5 prosenttia alaspäin. Lontoon ja Pariisin pörssit ovat noin 4,5 prosentin alamäessä. Eilen Euroopan pääpörssit ottivat noin 3 prosenttia takapakkia.

Helsingin pörssi oli alkuiltapäivästä 2,7 prosenttia miinuksella.

Aasiassa Tokion, Shanghain, Sydneyn ja Soulin pörssit vajosivat yli 3 prosenttia. Hongkongin pörssi painui 2,4 prosenttia.

Pörssisukellus on jatkoa New Yorkin arvopaperimarkkinoiden synkälle torstaille. New Yorkin pörssin Dow Jones ja S&P 500 -indeksit putosivat 4,4 prosenttia ja Nasdaq-pörssi lähes 5 prosenttia.

Myös raakaöljyn hinta on lasketellut alaspäin 4 prosentin tahtia. Brent-laadun hinta on enää karvan verran päälle 50 dollaria barrelilta.