Pörssilasku jatkuu Yhdysvalloissa – Helsingin pörssi edelleen alamäessä

Yhdysvalloissa New Yorkin Dow Jones -indeksi on kääntynyt takaisin nousu-uralle. Indeksi kävi avautumisensa jälkeen pakkasen puolella, mutta virkosi sittemmin noin prosentin nousuun. Helsingissä pörssilasku on päivän aikana tasoittunut, ja kello 17:n jälkeen yleisindeksi oli noin 1,4 prosentin laskussa.

Pörssikurssit syöksyivät ympäri maailmaa sen jälkeen, kun Dow Jones -indeksi putosi eilen 4,6 prosenttia.