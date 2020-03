Pörssit alakuloisina – Euroopassa vajaan parin prosentin miinusta

Pörssipäivä on käynnistynyt Euroopassa alakuloisena. Helsingin OMXH-indeksi on painunut 1,8 prosenttia ja on tyypillisessä laskussa Euroopan muihin pörsseihin verrattuna.

Markkinakommenttien mukaan pörssejä painaa koronaviruksen nopea leviäminen Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Lontoon pörssi on pudonnut 1,6 prosenttia, Frankfurtin pörssi 0,8 prosenttia, Pariisin pörssi 1,9 prosenttia, Milanon pörssi 2,0 prosenttia ja Madridin pörssi 2,4 prosenttia.

Aasian pörssiviikko alkoi Tokion nuupahduksella

Aasiassa pörssiviikko lähti käyntiin apeissa tunnelmissa, kun Japanissa Tokion pörssi avautui noin kolmen prosentin laskuun.

Tokion Nikkei-indeksi oli kaupankäynnin aamutunteina 3,26 prosentin laskussa. Laajempi Topix-indeksi laski sekin reilut kolme prosenttia.

Myös Hongkongissa maanantain avaus sujui laskusuunnassa. Hang Seng -indeksi oli vajaan parin prosentin laskussa. Shanghaissa keskeinen indeksi oli niin ikään noin 1,6 prosentin luisussa.

Viime viikolla pörssikursseille antoi vetoapua Yhdysvaltain massiivinen kahden biljoonan dollarin elvytyspaketti. Edustajainhuone hyväksyi hartaasti odotetun avustussuunnitelman perjantaina.