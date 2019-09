Paikalliset sijoittajat ostivat Autopalen kiinteistön Jyväskylässä – tiloihin voi tulla muukin toimija kuin autoliike

Keväällä liiketoimintansa lopettanut autoliike Autopale on myynyt kiinteistönsä Jyväskylän Seppälässä jyväskyläläiselle kiinteistösijoitusyhtiölle Finanssineliö Oy:lle. Osapuolet eivät julkistaneet Vasarakatu 5:ssä ja 7:ssä sijaitsevan kokonaisuuden kauppahintaa.

Tonttien pinta-ala on yhteensä 1,1 hehtaaria. Autoliikkeen käytössä olleita rakennuksia on Finanssineliön toimitusjohtajan Pekka Puttosen mukaan tarkoitus remontoidaa, kunhan tilojen vuokralainen tai vuokralaiset ovat selvillä.

Edellinen omistaja tavoitteli paikkaan asemakaavan muutosta asuntojen rakentamista varten. Tontilla on teollisuus- ja liikerakentamisen mahdollistava asemakaava.

Puttonen kertoo, että nyt lähdetään tilojen vuokraamisesta.

– Katsotaan mahdollista kaavanmuutosta myöhemmin. Emme tällä hetkellä tavoittele tontille asuntojen rakentamista, mutta kyllä tuo hyvä kiinteistökehityskohde on.

Puttosen mukaan tiloista on menossa muutamia vuokrausneuvotteluja.

– Myymälätila käy moneen muuhunkin liiketoimintaan kuin autojen myyntiin. Piha on todella iso.

Finanssineliö on Puttosen, Ahti Paanasen, Juha Pylvänäisen ja Jouni Tikan omistama yhtiö, joka on ollut hyvin aktiivinen Jyväskylän, Muuramen ja Äänekosken kiinteistömarkkinoilla. Finanssineliö muun muassa rakennutti Muuramekeskuksen uuden vaiheen muutama vuosi sitten ja viime keväänä avatun Äänekosken HalpaHallin. Muuramessa se on jo myynyt liiketilat.

Autopale lopett i liiketoimintansa toukokuun lopussa. Vuodesta 1967 lähtien toimineella yrityksellä oli viime vaiheessa automyynti ja -huolto Jyväskylässä ja automyynti Jämsässä.