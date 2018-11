Painettujen kirjojen myynti kääntyi kasvuun: "Ihmiset ovat sekakäyttäjiä"

Kirjakauppojen ja kustantamoiden kuolemaa on ennustettu jo pitkään. Helsingin Kirjamessut keräsivät kuitenkin tänä syksynä 85 600 kävijää, mikä on kirjamessujen historian suurin kävijämäärä, ja kirjamyynti on jälleen nousussa huonompien vuosien jälkeen.

– Tänä vuonna ja viime vuonna on merkkejä siitä, että ala kokonaisuutena on selviämään päin. Pahimmista murrosvuosista on ehkä menty ohi, sanoo Timo Julkunen, Bonnier Booksin toimitusjohtaja ja Suomen Kustannusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.

Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Karlsson kertoo kirjojen myynnin laskeneen 2008–2010. Pahin pudotus tapahtui vuosina 2014–15, mutta sen jälkeen myynti on jälleen kääntynyt kasvuun.

– Markkinat muuttuvat, jakelu­kanavat muuttuvat ja kuluttajat muuttuvat. Se on ihan normaalia elämää, että muutosta tapahtuu. Uskon siihen, että kirja esineenä kokee uuden renessanssin vielä, Karlsson sanoo.

Ensimmäisten kymmenen kuukauden perusteella kirjamyynti näyttää alan toimijoiden mielestä hyvältä. Joulumyynnillä on kuitenkin merkittävä rooli lopputulokseen. Vaihteluväli eri kauppojen ja kustantamoiden välillä on Julkusen mukaan suurta.

Uudet formaatit ja tuotteiden kehitys vaikuttavat tulokseen. Digitalisaatio ja äänikirjat ovat olleet nousussa parin viime vuoden aikana, ja Julkunen uskoo niiden nousevan lisää.

Toisin kuin monesti uskotaan, äänikirjat eivät hänen mukaansa syö painettua kirjaa.

– Ihmiset ovat sekakäyttäjiä, he käyttävät audiota ja painettua sanaa, hän sanoo.

Julkunen uskoo myös jakeluteiden kirjon, etenkin verkkokaupan kasvavan. Hän ei kuitenkaan näe sen uhkaavan kivijalkakauppaa.

Kirjakauppojen määrä on vähentynyt Suomessa jo kohta viidenkymmenen vuoden ajan. Karlssonin mukaan Suomessa on tällä hetkellä noin 260 yleistä kirjakauppamyymälää ja suurin piirtein 165 yritystä.

Suomalainen kirjakauppa on vuoden aikana avannut kuusi uutta myymälää, viimeisimpänä kansainvälisen tason lippulaivamyymälän Helsingin keskustassa marraskuun alussa. Tällä hetkellä ketjulla on yhteensä 65 myymälää ympäri maata. Toimitusjohtaja Minna Kokan mukaan ensi vuonna avataan muutama lisää.

– Meillä on lähdetty tukemaan kirjamyyntiä muilla tuotteistoilla. Kirjamyynti on kuitenkin meidän ydin, hän sanoo.

Verkon ja kivijalkakaupan yhdistäminen on tärkeässä roolissa kauppaketjun kehittämisessä ja asiakaspalveluun panostetaan.

Karlsson arvelee asiakaspalvelun olevan suuri myyntivaltti kirjakaupoissa.

– Vaikka löytyy kilpailevia väyliä hankkia kirjoja, niin meillä on kirjakaupoissa sellaista palvelua, joka on meidän vahvuus, hän sanoo.