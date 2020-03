Pankit tarjoavat koronaviruksen vuoksi asuntovelallisille lyhennysvapaita ilman lisäkuluja – jopa kymmenkertainen hakemusten määrä ruuhkauttaa käsittelyä

Pankeista haetaan lyhennysvapaita ennätystahtia. Useat pankit arvioivat, että hakemukset asunto- tai yrityslainaa varten tehtävistä lyhennysvapaista ovat moninkertaistuneet normaalista.

Nordeassa pohjoismaisista asiakkuuksista vastaava Sara Mella kertoo, että asuntolainojen lykkäyspyyntöjä on jo nyt tullut kuluvan vuoden aikana saman verran kuin koko viime vuoden aikana yhteensä.

– Päivässä saamme sen määrän hakemuksia, mitä olemme yleensä saaneet kuukaudessa, Mella sanoo.

Yrityspuolella hakemusten määrä on myös lisääntynyt, vaikkei yhtä paljon. Sen sijaan sekä OP Ryhmästä että Danske Bankista arvioidaan, että lyhennyshakemusten määrä on kymmenkertaistunut niin henkilö- kuin yritysasiakkaiden parissa. Danske Bankin vähittäispankin johtaja Riikka Laine-Tolonen kuvailee tilannetta ennätykselliseksi.

– Vuonna 2015 isoilla pankeilla oli kampanja, jossa tarjottiin lyhennysvapaita, mutta se ajoittui pidemmälle ajalle, Laine-Tolonen sanoo.

Uusien asuntolainojen kysyntä hiipuu

Monet pankit tarjoavat koronakriisin vuoksi vaikeuksiin ajautuneille asuntovelallisille lykkäystä velanmaksuun kuluitta. Mahdollisuudesta on ilmoittanut OP:n, Dansken ja Nordean ohella ainakin Oma Säästöpankki .

Lyhennysvapaan aikana asiakas maksaa lainasta pelkästään korkoja. Matalan korkotason vuoksi pankit pitävät tätä erittäin hyvänä järjestelynä.

Valtaosa hakemuksista on pankkien mukaan myös hyväksytty. Lyhennysvapaiden ehtona on pääsääntöisesti se, että vaikeudet johtuvat koronaepidemiasta. Lisäksi odotetaan, että asiakkaat ovat aiemmin hoitaneet asiansa hyvin.

Pankit kertovat hakemusten käsittelyaikojen pidentyneen jonkin verran. Eri pankit ovat esimerkiksi lisänneet hakemuksia käsitteleviä työntekijöitä tai tarjonneet uusia palveluaikoja.

– Meillä on koko pankin kapasiteetti käytössä, ja henkilökunta on todella hienosti reagoinut tilanteeseen, Oma Säästöpankin toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi sanoo.

Pienet yritykset ovat myös ahkerasti olleet yhteydessä uusista yrityslainoista rahoittaakseen käyttöpääomansa, Osuuspankista ja Danske Bankista kerrotaan. Sen sijaan asuntolainaneuvotteluiden määrä on äskettäin alkanut kääntynyt laskuun jopa neljänneksellä.

Kuun alku pankkikonttoreiden ruuhka-aikaa

Kuukauden alku on perinteisesti pankkikonttoreissa vilkasta aikaa. Pankit varautuvat perinteisiin asiakaspiikkeihin ja pyytävät myös asiakkaita pohtimaan vaihtoehtoisia keinoja asiointiin.

Osuuspankin konttoreissa käy kuun ensimmäisenä viikkona yleensä 30 000–40 000 asiakasta päivässä, kertoo OP Ryhmän vähittäispankkiliiketoiminnan johtaja Harri Nummela. Konttoreissa nostetaan niin käteistä kuin hoidetaan laskujakin. Asiakaspiikin selittää monien palkkojen ja etuuksien, mukaan lukien eläkkeiden, maksupäivä kuun alussa.

– Jos konttorit ruuhkautuvat tällä tavalla, tartuntariski kasvaa. Tässä tilanteessa kannattaa miettiä vaihtoehtoisia asiointikeinoja, Nummela sanoo.

Verkkoasioinnin ohella laskuja voi maksaa esimerkiksi maksukuorilla. Kuorissa laskut lähetetään pankkeihin suoritettavaksi. Käteistä voi puolestaan nostaa automaateilla tai monien ruokakauppojen kassoilla muun asioinnin yhteydessä.

Konttoreiden turvallisuuteen panost ettu

Nordean Sara Mella toivoo, että asiakkaat noudattavat valtiovallan ohjeita. Valtioneuvosto on kehottanut välttämään väkijoukkoja ja yli 70-vuotiaita pysyttelemään kotonaan.

Mellan mukaan Nordea tulee rajoittamaan asiakasmäärää, joka voi kerralla asioida konttorissa. Lisäksi niissä voi asioida ensisijaisesti vain ajanvarauksella, ja turvallisuuteen etsitään myös muita keinoja.

– Asennamme avoimille palvelutiskeille pisarasuojia henkilökunnan ja asiakkaiden väliin, Mella sanoo.

Hän muistuttaa, että laskut voi maksaa myös suoraveloituksena. Lisäksi käteistä voi tilata asiakaspalvelusta lähellä olevaan postikonttoriin tai joissain osissa maata myös suoraan kotiin.

– Puhelinpalvelussamme on ollut viime aikoina ruuhkaa, joka on nyt saatu taittumaan. Ratkaisuja tilanteeseen löytyy, ja niihin on hyvä tutustua verkkosivuillamme, Mella sanoo.